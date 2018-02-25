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2017-2018
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
13' Желтая карточка
Lucas Robertone
13' Желтая карточка
Сукулини Бруно
24' Желтая карточка
Игнасио Скокко
53' Желтая карточка
Перес Энцо
57' Желтая карточка
Nicolas de la Cruz
63' Желтая карточка
Куберо Фабиан
66' Вторая желтая карточка
Перес Энцо
1:0
70' Гол
Lucas Robertone
86' Желтая карточка
Мора Родриго
90' Желтая карточка
Jesus Mendez I
90'+5
Второй тайм
90'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Торсильери Марко выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хесус Мендез получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Мора Родриго получил желтую карточку от судьи
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Касерес Рамиро выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Exequiel Palacios уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.

Описание гола
70'
Г О О О О Л - Lucas Robertone бьет в цель!
66'
Перес Энцо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
63'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Nicolas de la Cruz получил желтую карточку от судьи
54'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
54'
Велес Сарсфилд делает замену. Nicolas Dominguez уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Сукулини Бруно уходит с поля, а Понцио Леонардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Lucas Robertone получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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