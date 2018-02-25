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2017-2018
1:0
Конец матча
13' Желтая карточкаLucas Robertone
13' Желтая карточкаСукулини Бруно
24' Желтая карточкаИгнасио Скокко
53' Желтая карточкаПерес Энцо
57' Желтая карточкаNicolas de la Cruz
63' Желтая карточкаКуберо Фабиан
66' Вторая желтая карточкаПерес Энцо
1:0
70' ГолLucas Robertone
86' Желтая карточкаМора Родриго
90' Желтая карточкаJesus Mendez I
|
13'
13'
24'
53'
63'
66'
70'
1:0
86'
90'
Состав команд
29
Абрам
Луис
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Велес Сарсфилд 3-4-3
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 2 Торсильери Марко Защитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 34 Francisco Ortega
- 23 Jesus Mendez I
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
- 02.10.2016 Ривер Плейт 3:0 Велес Сарсфилд Примера
- 30.04.2016 Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 01.11.2015 Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт Примера
- 10.11.2014 Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера
- 21.04.2014 Ривер Плейт 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 11.11.2013 Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт Примера
- 31.03.2013 Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 17.09.2012 Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт Примера
- 14.03.2011 Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
- 06.09.2010 Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт Примера А
- 01.05.2010 Ривер Плейт 2:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 06.12.2009 Велес Сарсфилд 3:1 Ривер Плейт Примера А
- 15.03.2009 Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 18.09.2008 Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
- 23.03.2008 Велес Сарсфилд 0:2 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|5.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|6.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|8.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|9.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|10.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|19.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|20.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|21.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|25.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|16
|3
|3
|10
|13 - 21
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Торсильери Марко выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хесус Мендез получил желтую карточку от судьи
86'
Мора Родриго получил желтую карточку от судьи
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Касерес Рамиро выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Exequiel Palacios уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Lucas Robertone бьет в цель!
66'
Перес Энцо получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
57'
Nicolas de la Cruz получил желтую карточку от судьи
54'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
54'
Велес Сарсфилд делает замену. Nicolas Dominguez уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
53'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Сукулини Бруно уходит с поля, а Понцио Леонардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
13'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
13'
Lucas Robertone получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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