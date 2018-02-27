  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
25' Желтая карточка
Факундо Киньон
48' Желтая карточка
Lorenzo Faravelli
52' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
1:0
55' Гол
Перейра Факундо
69' Желтая карточка
Белуччи Фернандо
70' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
80' Желтая карточка
Диас Пауло
83' Вторая желтая карточка
Диас Пауло
87' Желтая карточка
Omar Alderete
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
83'
Диас Пауло получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
80'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
75'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.

Желтая карточка
70'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Белуччи Фернандо получил желтую карточку от судьи
67'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
63'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Gudino уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
56'
Сан-Лоренсо делает замену. Tomas Conechny уходит с поля, а Валентин Виола выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Лоренцо Фаравелли получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация