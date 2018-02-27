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2017-2018
1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаФакундо Киньон
48' Желтая карточкаLorenzo Faravelli
52' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
1:0
55' ГолПерейра Факундо
69' Желтая карточкаБелуччи Фернандо
70' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
80' Желтая карточкаДиас Пауло
83' Вторая желтая карточкаДиас Пауло
87' Желтая карточкаOmar Alderete
|
25'
52'
55'
1:0
69'
80'
83'
87'
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Химнасия Ла-Плата 3-4-3
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 10 Алеман Брайн Нападающий
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 1 Tomas Durso
- 17 Lautaro Chavez
- 14 Agustin Bolivar
- Главный тренер: Hilario Bravi
Сан-Лоренсо 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 2 Анхелери Маркос Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 17 Диас Пауло Защитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 31 Факундо Киньон Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 35 Tomas Conechny Полузащитник
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 28 Cristian Nahuel Barrios
- 11 Valentine Viola
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Сан-Лоренсо: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 29.04.2017 Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Примера
- 26.02.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 18.11.2016 Химнасия Ла-Плата 2:2 Сан-Лоренсо Кубок
- 06.03.2016 Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 02.08.2015 Сан-Лоренсо 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 28.09.2014 Сан-Лоренсо 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 24.03.2014 Химнасия Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Примера
- 28.09.2013 Сан-Лоренсо 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 13.02.2011 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 08.08.2010 Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 04.04.2010 Сан-Лоренсо 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 01.11.2009 Химнасия Ла-Плата 2:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 03.05.2009 Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 29.10.2008 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 05.05.2008 Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|4
|3
|23 - 8
|34
|3.
|Сан-Лоренсо
|16
|9
|4
|3
|20 - 10
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|3
|8
|19 - 24
|21
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Темперлей
|17
|3
|5
|9
|9 - 25
|14
|25.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
83'
Диас Пауло получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
75'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
70'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
69'
Белуччи Фернандо получил желтую карточку от судьи
67'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
63'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Gudino уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
56'
Сан-Лоренсо делает замену. Tomas Conechny уходит с поля, а Валентин Виола выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
52'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
48'
Лоренцо Фаравелли получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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