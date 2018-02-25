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2017-2018
Чакарита Хуниорс
0:1
Конец матча
Бельграно
0'
37' Желтая карточка
German David Re
43' Желтая карточка
Joel Amoroso
0:1
47' Гол
Лертора Федерико
56' Желтая карточка
Jorge Ortiz IV
82' Желтая карточка
Maximiliano Lugo
86' Желтая карточка
Pedro Fernandez II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Педро Фернандес получил желтую карточку от судьи
84'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи

75'
Чакарита Хуниорс делает замену. Alejandro Gagliardi уходит с поля, а Онтиверо Лукас выходит на его замену.
64'
Чакарита Хуниорс делает замену. Miguel Mellado уходит с поля, а Facundo Rodriguez выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
61'
Чакарита Хуниорс делает замену. Хуан Мартин Имберт уходит с поля, а Joaquin Ibanez выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Лертора Федерико бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Джерман Давид Ре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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