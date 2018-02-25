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2017-2018
0:1
Конец матча
37' Желтая карточкаGerman David Re
43' Желтая карточкаJoel Amoroso
0:1
47' ГолЛертора Федерико
56' Желтая карточкаJorge Ortiz IV
82' Желтая карточкаMaximiliano Lugo
86' Желтая карточкаPedro Fernandez II
|
37'
43'
47'
0:1
56'
82'
Состав команд
Чакарита Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 22 Hernan Petrik Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 27 Gabriel Lazarte Защитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 5 Miguel Mellado Полузащитник
- 28 Alejandro Gagliardi Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 21 Онтиверо Лукас Нападающий
- 1 Lucas Alvarez
- 8 August Modula
- 23 Facundo Rodriguez III
- 15 Joaquin Ibanez II
Бельграно 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- 34 Joel Amoroso Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 27 Агирре Йонас Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
- 5 Santiago Martinez I
Предыдущие игры
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Нуэва Чикаго 1:1 Чакарита Хуниорс ПБ
Бельграно (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
Последние игры между собой
Чакарита Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бельграно: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 14.03.2009 Чакарита Хуниорс 1:1 Бельграно Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|19.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|20.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|21.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|25.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
86'
Педро Фернандес получил желтую карточку от судьи
84'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
82'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
81'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
75'
Чакарита Хуниорс делает замену. Alejandro Gagliardi уходит с поля, а Онтиверо Лукас выходит на его замену.
64'
Чакарита Хуниорс делает замену. Miguel Mellado уходит с поля, а Facundo Rodriguez выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
61'
Чакарита Хуниорс делает замену. Хуан Мартин Имберт уходит с поля, а Joaquin Ibanez выходит на его замену.
56'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Лертора Федерико бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
37'
Джерман Давид Ре получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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