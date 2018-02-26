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2017-2018
1:1
Конец матча
9' Желтая карточкаDiego Zabala
11' Желтая карточкаРуис Алан
22' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
31' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
0:1
41' ГолJavier Correa
52' Желтая карточкаGerman Conti
55' Желтая карточкаФрицлер Матиас
78' Желтая карточкаRodrigo Gomez III
1:1
79' Гол в свои воротаGuillermo Luis Ortiz
82' Желтая карточкаФрагапане Франко
|
9'
11'
41'
0:1
52'
55'
79'
1:1
82'
Состав команд
28
Yeimar
Gomez
14
Bruno
Pitton
11
Diego
Zabala
30
Mauro
Pitton
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 16 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Леонардо Санчес II Защитник
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 17 Brian Blasi Защитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 29 Matias Castro I
- 8 Rodrigo Gomez III
- 22 Ariel Nunez I
Колон 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 37 Руис Алан Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- 12 Diego Vera II Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 3 Клементе Защитник
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Нападающий
- 25 Tomas Chancalay
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 05.10.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Депортиво Морон К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
Колон (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Колон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 14.05.2017 Колон 1:1 Унион Санта-Фе Примера
- 18.03.2017 Унион Санта-Фе 0:2 Колон Примера
- 23.04.2016 Унион Санта-Фе 1:0 Колон Примера
- 19.03.2016 Колон 0:3 Унион Санта-Фе Примера
- 04.10.2015 Унион Санта-Фе 0:0 Колон Примера
- 13.09.2015 Колон 0:0 Унион Санта-Фе Примера
- 02.06.2013 Унион Санта-Фе 1:0 Колон Примера
- 19.11.2012 Колон 2:0 Унион Санта-Фе Примера
- 05.03.2012 Унион Санта-Фе 2:2 Колон Примера А
- 28.08.2011 Колон 0:2 Унион Санта-Фе Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|19.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|20.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|21.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|25.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Tomas Chancalay выходит на его замену.
82'
Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Guillermo Luis Ortiz уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
78'
Rodrigo Gomez получил желтую карточку от судьи
72'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
57'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Адриан Бастия выходит на его замену.
55'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
52'
German Conti получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
34'
Унион Санта-Фе делает замену. Diego Zabala уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
31'
Guillermo Luis Ortiz получил желтую карточку от судьи
22'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
11'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
9'
Diego Zabala получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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