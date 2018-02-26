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2017-2018
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Колон
0'
9' Желтая карточка
Diego Zabala
11' Желтая карточка
Руис Алан
22' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
31' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
0:1
41' Гол
Javier Correa
52' Желтая карточка
German Conti
55' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
78' Желтая карточка
Rodrigo Gomez III
1:1
79' Гол в свои ворота
Guillermo Luis Ortiz
82' Желтая карточка
Фрагапане Франко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Tomas Chancalay выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Guillermo Luis Ortiz уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
78'
Rodrigo Gomez получил желтую карточку от судьи
72'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.

57'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Адриан Бастия выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
German Conti получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
34'
Унион Санта-Фе делает замену. Diego Zabala уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Guillermo Luis Ortiz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Diego Zabala получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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