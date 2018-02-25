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2017-2018
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
24' Гол
Martin Nicolas Benitez
55' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
64' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
81' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
85' Вторая желтая карточка
Eric Daian Remedi
87' Желтая карточка
Ортис Данило
90' Желтая карточка
Бертоло Николас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
85'
Eric Daian Remedi получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
81'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
79'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.

75'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Leandro Miguel Fernandez получил желтую карточку от судьи
62'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Доминго Николас выходит на его замену.
56'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Eric Daian Remedi получил желтую карточку от судьи
46'
Банфилд делает замену. Adrian Sporle уходит с поля, а Jorge Rodriguez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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