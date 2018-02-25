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2017-2018
1:0
Конец матча
1:0
24' ГолMartin Nicolas Benitez
55' Желтая карточкаEric Daian Remedi
64' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
81' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
85' Вторая желтая карточкаEric Daian Remedi
87' Желтая карточкаОртис Данило
90' Желтая карточкаБертоло Николас
|
24'
1:0
87'
90'
Состав команд
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 21 Julian Carranza
- 30 Jorge Rodriguez I
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
Банфилд (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Банфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
- 18.12.2016 Индепендьенте 0:1 Банфилд Примера
- 12.03.2016 Банфилд 1:3 Индепендьенте Примера
- 03.05.2015 Банфилд 1:1 Индепендьенте Примера
- 07.09.2014 Банфилд 0:1 Индепендьенте Примера
- 16.03.2014 Банфилд 3:3 Индепендьенте Примера Б
- 14.09.2013 Индепендьенте 1:1 Банфилд Примера Б
- 29.04.2012 Индепендьенте 2:0 Банфилд Примера
- 25.10.2011 Банфилд 3:0 Индепендьенте Примера А
- 27.03.2011 Индепендьенте 1:1 Банфилд Примера А
- 20.09.2010 Банфилд 4:0 Индепендьенте Примера А
- 18.04.2010 Банфилд 1:3 Индепендьенте Примера А
- 22.11.2009 Индепендьенте 1:2 Банфилд Примера А
- 13.06.2009 Банфилд 5:0 Индепендьенте Примера А
- 29.11.2008 Индепендьенте 0:1 Банфилд Примера А
- 19.04.2008 Индепендьенте 3:0 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|19.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|20.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|21.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|25.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
87'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
85'
Eric Daian Remedi получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
79'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
75'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
64'
Leandro Miguel Fernandez получил желтую карточку от судьи
62'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Доминго Николас выходит на его замену.
56'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
55'
Eric Daian Remedi получил желтую карточку от судьи
46'
Банфилд делает замену. Adrian Sporle уходит с поля, а Jorge Rodriguez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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