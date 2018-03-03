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2017-2018
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
51' Желтая карточка
Кастро Алексис
64' Желтая карточка
Franco Soldano
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сан-Лоренсо делает замену. Белуччи Фернандо уходит с поля, а Романьоли выходит на его замену.
81'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Franco Soldano получил желтую карточку от судьи
62'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
61'
Сан-Лоренсо делает замену. Кастро Алексис уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.

Желтая карточка
51'
Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Унион Санта-Фе делает замену. Damian Alberto Martinez уходит с поля, а Brian Blasi выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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