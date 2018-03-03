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2017-2018
0:0
Конец матча
51' Желтая карточкаКастро Алексис
64' Желтая карточкаFranco Soldano
|
51'
64'
Состав команд
19
Ботта
Рубен
Сан-Лоренсо 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 2 Анхелери Маркос Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Нападающий
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 11 Valentine Viola
- 28 Cristian Nahuel Barrios
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 16 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Brian Blasi Защитник
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 21 Julian Vitale Полузащитник
- 10 Claudio Aquino Полузащитник
- 29 Matias Castro I
- 8 Rodrigo Gomez III
- 22 Ariel Nunez I
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 05.10.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Депортиво Морон К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 10.12.2016 Сан-Лоренсо 3:2 Унион Санта-Фе Примера
- 12.07.2015 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 28.05.2013 Сан-Лоренсо 4:2 Унион Санта-Фе Примера
- 14.11.2012 Унион Санта-Фе 2:2 Сан-Лоренсо Примера
- 20.05.2012 Унион Санта-Фе 1:0 Сан-Лоренсо Примера
- 21.11.2011 Сан-Лоренсо 0:1 Унион Санта-Фе Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|5.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|6.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|7.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|9.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|10.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|18
|7
|3
|8
|20 - 24
|24
|16.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|25.
|Темперлей
|0:1
|18
|3
|5
|10
|9 - 26
|14
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сан-Лоренсо делает замену. Белуччи Фернандо уходит с поля, а Романьоли выходит на его замену.
81'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
64'
Franco Soldano получил желтую карточку от судьи
62'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
61'
Сан-Лоренсо делает замену. Кастро Алексис уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.
51'
Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Унион Санта-Фе делает замену. Damian Alberto Martinez уходит с поля, а Brian Blasi выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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