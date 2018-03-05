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2017-2018
Ривер Плейт
1:1
Конец матча
Чакарита Хуниорс
0'
30' Желтая карточка
Каско Милтон
41' Желтая карточка
Hernan Petrik
1:0
43' Пенальти
Игнасио Скокко
1:1
45' Гол
Nahuel Menendez
77' Желтая карточка
Miguel Mellado
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Чакарита Хуниорс делает замену. Федерико Висмара уходит с поля, а August Modula выходит на его замену.
82'
Чакарита Хуниорс делает замену. Matias Ezequiel Rodriguez уходит с поля, а Alejandro Gagliardi выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
68'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
67'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Карлос Аузки выходит на его замену.

60'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Joaquin Ibanez уходит с поля, а Хуан Мартин Имберт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Nahuel Menendez бьет в цель!
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко из команды Ривер Плейт забивает с точки!
Желтая карточка
41'
Hernan Petrik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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