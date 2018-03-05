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2017-2018
1:1
Конец матча
30' Желтая карточкаКаско Милтон
41' Желтая карточкаHernan Petrik
1:0
43' ПенальтиИгнасио Скокко
1:1
45' ГолNahuel Menendez
77' Желтая карточкаMiguel Mellado
|
30'
41'
43'
1:0
45'
1:1
77'
Состав команд
20
Каско
Милтон
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 18 Майада Камило Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Полузащитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
Чакарита Хуниорс 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 22 Hernan Petrik Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 27 Gabriel Lazarte Защитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 5 Miguel Mellado Полузащитник
- 15 Joaquin Ibanez II Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 28 Alejandro Gagliardi Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 21 Онтиверо Лукас Нападающий
- 1 Lucas Alvarez
- 8 August Modula
- 19 Elias Alderete
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|18
|9
|4
|5
|28 - 19
|31
|5.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|6.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|7.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|8.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|9.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|10.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|11.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|13.
|Атлетико Тукуман
|18
|6
|7
|5
|19 - 16
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Банфилд
|18
|6
|4
|8
|18 - 18
|22
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|18
|6
|3
|9
|13 - 20
|21
|21.
|Ривер Плейт
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|18
|3
|4
|11
|14 - 23
|13
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Чакарита Хуниорс делает замену. Федерико Висмара уходит с поля, а August Modula выходит на его замену.
82'
Чакарита Хуниорс делает замену. Matias Ezequiel Rodriguez уходит с поля, а Alejandro Gagliardi выходит на его замену.
77'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
68'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
67'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Карлос Аузки выходит на его замену.
60'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Joaquin Ibanez уходит с поля, а Хуан Мартин Имберт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Nahuel Menendez бьет в цель!
43'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко из команды Ривер Плейт забивает с точки!
41'
Hernan Petrik получил желтую карточку от судьи
30'
Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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