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2017-2018
2:0
Конец матча
1:0
10' ГолAlexis Mac Allister
34' Желтая карточкаJavier Cabrera
39' Желтая карточкаКардона Эдвин
60' Желтая карточкаВергини Сантьяго
63' Желтая карточкаПерес Пабло II
2:0
65' ГолDamian Batallini
75' Желтая карточкаБуффарини Хулио
77' Желтая карточкаAgustin Heredia
|
10'
1:0
34'
39'
60'
63'
65'
2:0
75'
77'
Состав команд
17
Ramon
Abila
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 17 Esteban Rueda Нападающий
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 21 Agustin Heredia Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 18 Фабра Франк Защитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 19 Walter Bou Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 29 Хара Леонардо
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
- 01.05.2016 Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера
- 19.09.2015 Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера
- 17.03.2014 Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.09.2013 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 18.03.2013 Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.09.2012 Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 08.04.2012 Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 26.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 08.05.2011 Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А
- 07.11.2010 Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 01.02.2010 Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А
- 23.08.2009 Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 16.03.2009 Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 18.09.2008 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 18.02.2008 Бока Хуниорс 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|18
|14
|1
|3
|34 - 10
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Индепендьенте
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|6.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|9
|3
|6
|19 - 14
|30
|8.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|9.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|10.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|11.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|12.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|3
|7
|25 - 22
|27
|14.
|Атлетико Тукуман
|18
|6
|7
|5
|19 - 16
|25
|15.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Банфилд
|18
|6
|4
|8
|18 - 18
|22
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|21.
|Ривер Плейт
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|18
|3
|4
|11
|14 - 23
|13
|27.
|Олимпо
|18
|3
|3
|12
|11 - 30
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Бока Хуниорс делает замену. Буффарини Хулио уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
84'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
79'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
77'
Agustin Heredia получил желтую карточку от судьи
76'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
75'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!
63'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
60'
Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
60'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Себастьян уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
34'
Javier Cabrera получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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