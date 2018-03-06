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2017-2018
Аргентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
10' Гол
Alexis Mac Allister
34' Желтая карточка
Javier Cabrera
39' Желтая карточка
Кардона Эдвин
60' Желтая карточка
Вергини Сантьяго
63' Желтая карточка
Перес Пабло II
2:0
65' Гол
Damian Batallini
75' Желтая карточка
Буффарини Хулио
77' Желтая карточка
Agustin Heredia
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Бока Хуниорс делает замену. Буффарини Хулио уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
84'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
79'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Agustin Heredia получил желтую карточку от судьи
76'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.

Желтая карточка
75'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
60'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Себастьян уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Javier Cabrera получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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