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2017-2018
Темперлей
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
11' Желтая карточка
Matias German Nani
25' Желтая карточка
Adrian Scifo
33' Желтая карточка
Manuel Guanini
0:1
55' Гол
Lorenzo Faravelli
59' Желтая карточка
Алеман Брайн
77' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
78' Желтая карточка
Marcos Ariel Pinto
86' Желтая карточка
Fernando Brandan I
1:1
88' Гол
Emiliano Ozuna
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Emiliano Ozuna бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Fernando Brandan получил желтую карточку от судьи
82'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи

75'
Темперлей делает замену. Gaspar Gentile уходит с поля, а Sebastian Martelli выходит на его замену.
70'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
69'
Темперлей делает замену. Леонардо Ди Лорецо уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
63'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
56'
Темперлей делает замену. Ezequiel Montagna уходит с поля, а Santiago Giordana выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Matias German Nani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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