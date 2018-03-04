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2017-2018
1:1
Конец матча
11' Желтая карточкаMatias German Nani
25' Желтая карточкаAdrian Scifo
33' Желтая карточкаManuel Guanini
0:1
55' ГолLorenzo Faravelli
59' Желтая карточкаАлеман Брайн
77' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
78' Желтая карточкаMarcos Ariel Pinto
86' Желтая карточкаFernando Brandan I
1:1
88' ГолEmiliano Ozuna
|
25'
33'
55'
0:1
59'
77'
88'
1:1
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Темперлей 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 7 Fernando Brandan I Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 18 Fabian Miguel Munoz I Полузащитник
- 32 Ezequiel Montagna Нападающий
- 37 Gaspar Gentile Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Нападающий
- 13 Matias Orihuela Нападающий
- 9 Santiago Giordana
Химнасия Ла-Плата 3-5-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 4 Facundo Oreja Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 7 Erik Ramirez Нападающий
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 14 Agustin Bolivar
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
Последние игры между собой
Темперлей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 11.04.2017 Химнасия Ла-Плата 1:0 Темперлей Примера
- 10.02.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 10.02.2017 Химнасия Ла-Плата 0:2 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 20.10.2015 Темперлей 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|5.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|6.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|7.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|9.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|10.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Emiliano Ozuna бьет в цель!
86'
Fernando Brandan получил желтую карточку от судьи
82'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
78'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
77'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
75'
Темперлей делает замену. Gaspar Gentile уходит с поля, а Sebastian Martelli выходит на его замену.
70'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
69'
Темперлей делает замену. Леонардо Ди Лорецо уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
63'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
59'
Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
56'
Темперлей делает замену. Ezequiel Montagna уходит с поля, а Santiago Giordana выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
25'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
11'
Matias German Nani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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