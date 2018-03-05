  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
5' Гол
Lautaro Martinez
47' Желтая карточка
Куберо Фабиан
1:1
58' Гол
Сарате Мауро
63' Красная карточка
Лисандро Лопес III
63' Красная карточка
Hernan De La Fuente
2:1
74' Гол
Адриан Рикардо
75' Желтая карточка
Абрам Луис
76' Желтая карточка
Солари Аугусто
77' Желтая карточка
Nicolas Dominguez
80' Желтая карточка
Сото Алексис
85' Красная карточка
Brian Ezequiel Cufre
90' Красная карточка
Сигали Леонардо
90' Желтая карточка
Pablo Maximiliano Cuadra
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Сигали Леонардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Pablo Maximiliano Cuadra получил желтую карточку от судьи
85'
УДАЛЕНИЕ! - Brian Ezequiel Cufre увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
Расинг Авельянеда делает замену. Адриан Рикардо уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
81'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.

Желтая карточка
80'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Nicolas Dominguez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Солари Аугусто получил желтую карточку от судьи
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Nazareno Daniel Bazan выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
65'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
63'
УДАЛЕНИЕ! - Hernan De La Fuente увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
63'
УДАЛЕНИЕ! - Лисандро Лопес III увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
54'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация