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2017-2018
2:1
Конец матча
1:0
5' ГолLautaro Martinez
47' Желтая карточкаКуберо Фабиан
1:1
58' ГолСарате Мауро
63' Красная карточкаЛисандро Лопес III
63' Красная карточкаHernan De La Fuente
2:1
74' ГолАдриан Рикардо
75' Желтая карточкаАбрам Луис
76' Желтая карточкаСолари Аугусто
77' Желтая карточкаNicolas Dominguez
80' Желтая карточкаСото Алексис
85' Красная карточкаBrian Ezequiel Cufre
90' Красная карточкаСигали Леонардо
90' Желтая карточкаPablo Maximiliano Cuadra
|
5'
1:0
47'
58'
1:1
74'
2:1
75'
76'
80'
90'
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Расинг Авельянеда 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 17 Martin Ojeda Нападающий
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 34 Francisco Ortega
- 33 Nazareno Daniel Bazan
- 23 Jesus Mendez I
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
- 25.09.2016 Велес Сарсфилд 0:3 Расинг Авельянеда Примера
- 07.06.2015 Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера
- 26.01.2015 Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2014 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера
- 06.04.2014 Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 19.10.2013 Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера
- 05.05.2013 Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 28.10.2012 Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 24.06.2012 Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 13.12.2011 Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 20.06.2011 Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 13.12.2010 Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
- 19.04.2010 Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 24.11.2009 Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 10.05.2009 Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 03.11.2008 Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 05.04.2008 Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Расинг Авельянеда
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|6.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|7.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|8.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|9.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|10.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|11.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|13.
|Атлетико Тукуман
|18
|6
|7
|5
|19 - 16
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Банфилд
|18
|6
|4
|8
|18 - 18
|22
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|21.
|Ривер Плейт
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|18
|3
|4
|11
|14 - 23
|13
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Сигали Леонардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Pablo Maximiliano Cuadra получил желтую карточку от судьи
85'
УДАЛЕНИЕ! - Brian Ezequiel Cufre увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
Расинг Авельянеда делает замену. Адриан Рикардо уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
81'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
80'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
77'
Nicolas Dominguez получил желтую карточку от судьи
76'
Солари Аугусто получил желтую карточку от судьи
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Nazareno Daniel Bazan выходит на его замену.
75'
Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
65'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
63'
УДАЛЕНИЕ! - Hernan De La Fuente увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
63'
УДАЛЕНИЕ! - Лисандро Лопес III увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
58'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
54'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
47'
Куберо Фабиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
5'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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