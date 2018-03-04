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2017-2018
Банфилд
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
40' Желтая карточка
Nicolas Linares
43' Желтая карточка
Калински Энсо
1:0
45' Гол
Цвитанич Дарио
56' Вторая желтая карточка
Калински Энсо
60' Желтая карточка
Bruno Bianchi
70' Желтая карточка
Ортис Данило
88' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Бертоло Николас уходит с поля, а Claudio Bravo выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
84'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
78'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
77'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.

73'
Банфилд делает замену. Julian Carranza уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Fernando Evangelista уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
56'
Калински Энсо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Nicolas Linares получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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