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2017-2018
1:0
Конец матча
40' Желтая карточкаNicolas Linares
43' Желтая карточкаКалински Энсо
1:0
45' ГолЦвитанич Дарио
56' Вторая желтая карточкаКалински Энсо
60' Желтая карточкаBruno Bianchi
70' Желтая карточкаОртис Данило
88' Желтая карточкаGonzalo Bettini
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40'
43'
45'
1:0
56'
60'
70'
88'
Состав команд
22
Juan
Alvarez
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 15 Nicolas Linares Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 21 Julian Carranza Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 17 Agustin Fontana Нападающий
- 32 Emanuel Coronel
- 3 Claudio Bravo III
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 10 Сармиенто Брайан Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Нападающий
- 14 Alexis Rodrigues
- 20 Leonel Ferroni
- 25 Enzo Cabrera
- 22 Joaquin Varela
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 12.09.2017 Уракан 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 04.12.2016 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Банфилд Примера
- 31.05.2015 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера
- 30.09.2014 Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Банфилд Примера
- 15.04.2012 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Банфилд Примера
- 04.10.2011 Банфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 23.04.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Банфилд Примера А
- 17.10.2010 Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 01.03.2010 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Банфилд Примера А
- 26.09.2009 Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 17.05.2009 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд Примера А
- 08.11.2008 Банфилд 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 01.06.2008 Банфилд 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 26.01.2008 Банфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи. Сборные
- 25.11.2007 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Банфилд Примера А
Будет доступно позже.
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Бертоло Николас уходит с поля, а Claudio Bravo выходит на его замену.
88'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
84'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
78'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
77'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
73'
Банфилд делает замену. Julian Carranza уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
70'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Fernando Evangelista уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
60'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
56'
Калински Энсо получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
43'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
40'
Nicolas Linares получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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