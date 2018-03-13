  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Дефенса и Хустисия
1:1
Конец матча
Бельграно
0'
73' Желтая карточка
Juan Leandro Quiroga
1:0
75' Гол
Ciro Rius
80' Желтая карточка
Cristian Romero
88' Вторая желтая карточка
Juan Leandro Quiroga
90' Желтая карточка
Santiago Martinez I
1:1
90' Гол
Epifanio Garcia
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Epifanio Garcia бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Santiago Martinez получил желтую карточку от судьи
88'
УДАЛЕНИЕ! - Хуан Леандро Куирога увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
86'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
81'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.

Желтая карточка
80'
Cristian Romero получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Сиру Риус бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
68'
Дефенса и Хустисия делает замену. Бордагарай Фабиан уходит с поля, а Nicolas Fernandez выходит на его замену.
66'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
62'
Дефенса и Хустисия делает замену. Leonel Ariel Miranda уходит с поля, а Fernando Elizari выходит на его замену.
56'
Дефенса и Хустисия делает замену. Фернандо Андре Маркес уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация