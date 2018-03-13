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2017-2018
1:1
Конец матча
73' Желтая карточкаJuan Leandro Quiroga
1:0
75' ГолCiro Rius
80' Желтая карточкаCristian Romero
88' Вторая желтая карточкаJuan Leandro Quiroga
90' Желтая карточкаSantiago Martinez I
1:1
90' ГолEpifanio Garcia
|
75'
1:0
80'
90'
1:1
Состав команд
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 15 Lucas Bareiro Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 30 Fernando Elizari Нападающий
- 3 Damian Adin
- 29 Nicolas Fernandez I
- 16 Horacio Tijanovich
- 23 Nicolas Avellaneda
Бельграно 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 2 Cristian Romero Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 31 Fabricio Brener Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Рохас Ансель Защитник
- 7 Neri Ricardo Bandiera Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 3 Marcelo Benitez II
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
Бельграно (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Бельграно: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
- 02.05.2017 Бельграно 0:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 04.09.2016 Дефенса и Хустисия 1:2 Бельграно Кубок
- 03.10.2015 Бельграно 1:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 09.11.2014 Бельграно 3:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 04.06.2011 Дефенса и Хустисия 2:3 Бельграно Националь Б
- 05.12.2010 Бельграно 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
- 06.12.2008 Дефенса и Хустисия 1:3 Бельграно Националь Б
- 14.06.2008 Дефенса и Хустисия 1:2 Бельграно Националь Б
- 08.12.2007 Бельграно 3:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|8.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|9.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|10.
|Уракан
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|5
|6
|29 - 25
|29
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|16 - 18
|20
|23.
|Ланус
|19
|5
|5
|9
|15 - 31
|20
|24.
|Темперлей
|19
|3
|6
|10
|10 - 29
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Epifanio Garcia бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Santiago Martinez получил желтую карточку от судьи
88'
УДАЛЕНИЕ! - Хуан Леандро Куирога увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
86'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
81'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
80'
Cristian Romero получил желтую карточку от судьи
75'
Г О О О О Л - Сиру Риус бьет в цель!
73'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
68'
Дефенса и Хустисия делает замену. Бордагарай Фабиан уходит с поля, а Nicolas Fernandez выходит на его замену.
66'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
62'
Дефенса и Хустисия делает замену. Leonel Ariel Miranda уходит с поля, а Fernando Elizari выходит на его замену.
56'
Дефенса и Хустисия делает замену. Фернандо Андре Маркес уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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