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2017-2018
2:2
Конец матча
1:0
12' ГолMatias Vargas
22' Желтая карточкаКарризо Федерико
1:1
24' ГолAlfonso Parot
24' Желтая карточкаAgustin Bouzat
1:2
57' ГолJoel Lopez
59' Желтая карточкаJoel Lopez
67' Желтая карточкаАбрам Луис
2:2
80' ГолRodrigo Javier Salinas
83' Желтая карточкаSantiago Caseres
|
12'
1:0
22'
24'
1:1
24'
57'
1:2
59'
67'
80'
2:2
83'
Состав команд
29
Абрам
Луис
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 34 Francisco Ortega Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 6 Fausto Grillo Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 24 Nicolas Tripicchio Полузащитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 23 Jesus Mendez I
Росарио Сентраль 4-5-1
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Защитник
- 29 Andres Lioi Полузащитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 38 Гомес Ангел
- 13 Luciano Leonel Recalde
- 23 Pablo Becker
- 12 Emilio Di Fulvio
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.02.2017 Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.02.2017 Росарио Сентраль 1:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 11.09.2016 Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Примера
- 11.04.2016 Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера
- 20.07.2015 Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 15.11.2014 Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 27.04.2014 Велес Сарсфилд 4:1 Росарио Сентраль Примера
- 18.11.2013 Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера
- 16.05.2010 Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 14.12.2009 Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль Примера А
- 22.03.2009 Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 21.09.2008 Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А
- 11.05.2008 Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А
- 21.10.2007 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|8.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|9.
|Уракан
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|10.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|12.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Ланус
|19
|5
|5
|9
|15 - 31
|20
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Росарио Сентраль делает замену. Joel Lopez уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
86'
Росарио Сентраль делает замену. Andres Lioi уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
83'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
79'
Велес Сарсфилд делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Родриго Хавиер Салинас выходит на его замену.
72'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Вашингтон Камачо выходит на его замену.
67'
Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
65'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
59'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Joel Lopez бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Альфонсо Парот бьет в цель!
22'
Карризо Федерико получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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