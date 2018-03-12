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2017-2018
Велес Сарсфилд
2:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
12' Гол
Matias Vargas
22' Желтая карточка
Карризо Федерико
1:1
24' Гол
Alfonso Parot
24' Желтая карточка
Agustin Bouzat
1:2
57' Гол
Joel Lopez
59' Желтая карточка
Joel Lopez
67' Желтая карточка
Абрам Луис
2:2
80' Гол
Rodrigo Javier Salinas
83' Желтая карточка
Santiago Caseres
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Росарио Сентраль делает замену. Joel Lopez уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
86'
Росарио Сентраль делает замену. Andres Lioi уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
79'
Велес Сарсфилд делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Родриго Хавиер Салинас выходит на его замену.

72'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Вашингтон Камачо выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
65'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Joel Lopez бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Альфонсо Парот бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Карризо Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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