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2017-2018
0:2
Конец матча
23' Желтая карточкаFacundo Oreja
0:1
54' ГолЦвитанич Дарио
71' Желтая карточкаClaudio Bravo III
0:2
82' ГолСпердути Маурисио
88' Желтая карточкаКоласо Николас
|
23'
54'
0:1
82'
0:2
88'
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Химнасия Ла-Плата 3-5-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 14 Agustin Bolivar Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 32 Matias Melluso
- 1 Tomas Durso
- 17 Lautaro Chavez
- Главный тренер: Hilario Bravi
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 15 Nicolas Linares Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 6 Ортис Данило Защитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 32 Emanuel Coronel
- 21 Julian Carranza
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
Банфилд (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Банфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
- 04.06.2017 Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера
- 17.01.2017 Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 06.02.2016 Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 22.08.2015 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 15.11.2014 Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера
- 26.02.2013 Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б
- 26.08.2012 Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б
- 14.05.2011 Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А
- 13.11.2010 Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 28.03.2010 Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 28.10.2009 Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А
- 25.04.2009 Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 27.10.2008 Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А
- 13.04.2008 Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|18
|14
|1
|3
|34 - 10
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|4.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|5.
|Индепендьенте
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|9
|3
|6
|19 - 14
|30
|8.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|9.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|10.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|11.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|12.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|3
|7
|25 - 22
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|21.
|Ривер Плейт
|18
|5
|5
|8
|21 - 24
|20
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|18
|3
|4
|11
|14 - 23
|13
|27.
|Олимпо
|18
|3
|3
|12
|11 - 30
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Банфилд делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
88'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Agustin Bolivar уходит с поля, а Lautaro Chavez выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Спердути Маурисио бьет в цель!
76'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.
76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
71'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
66'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Банфилд делает замену. Бертоло Николас уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
23'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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