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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
0:2
Конец матча
Банфилд
0'
23' Желтая карточка
Facundo Oreja
0:1
54' Гол
Цвитанич Дарио
71' Желтая карточка
Claudio Bravo III
0:2
82' Гол
Спердути Маурисио
88' Желтая карточка
Коласо Николас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Банфилд делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Agustin Bolivar уходит с поля, а Lautaro Chavez выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Спердути Маурисио бьет в цель!
76'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.

76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
66'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Банфилд делает замену. Бертоло Николас уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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