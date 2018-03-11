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2017-2018
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Тигре
0'
32' Желтая карточка
Agustin Cardozo
52' Желтая карточка
Фабра Франк
64' Желтая карточка
Перес Пабло II
69' Желтая карточка
Diego Morales
71' Желтая карточка
Гонсалес Федерико
73' Желтая карточка
Чиарини Хулио
1:0
74' Пенальти
Кардона Эдвин
78' Желтая карточка
Кардона Эдвин
1:1
89' Гол
Matias Acuna II
90' Желтая карточка
Павон Кристиан
2:1
90' Гол
Хара Леонардо
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хара Леонардо бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Matias Acuna бьет в цель!
88'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
79'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.

79'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
76'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Пабло II уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Кардона Эдвин из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
Желтая карточка
73'
Чиарини Хулио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Диего Моралес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
60'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Agustin Cardozo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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