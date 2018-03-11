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2017-2018
2:1
Конец матча
32' Желтая карточкаAgustin Cardozo
52' Желтая карточкаФабра Франк
64' Желтая карточкаПерес Пабло II
69' Желтая карточкаDiego Morales
71' Желтая карточкаГонсалес Федерико
73' Желтая карточкаЧиарини Хулио
1:0
74' ПенальтиКардона Эдвин
78' Желтая карточкаКардона Эдвин
1:1
89' ГолMatias Acuna II
90' Желтая карточкаПавон Кристиан
2:1
90' ГолХара Леонардо
|
32'
52'
64'
69'
73'
74'
1:0
78'
89'
1:1
90'
90'
2:1
Состав команд
18
Фабра
Франк
32
Тевес
Карлос
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 17 Ramon Abila Нападающий
Тигре 4-4-2
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 26 Ezequiel Garre Защитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 27 Agustin Cardozo Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Maxi Caire Защитник
- 3 Бленхио Хуан Защитник
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 34 Marco Wolff
- 30 Ivan Bolano
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
Тигре (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тигре: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 18.02.2017 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Товарищеские матчи. Клубы
- 18.02.2017 Бока Хуниорс 1:1 Тигре Товарищеские матчи. Клубы
- 03.10.2016 Тигре 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 11.04.2016 Тигре 2:0 Бока Хуниорс Примера
- 02.11.2015 Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера
- 10.11.2014 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера
- 21.04.2014 Тигре 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 10.11.2013 Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера
- 18.02.2013 Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 13.08.2012 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера
- 16.04.2012 Тигре 2:1 Бока Хуниорс Примера
- 03.10.2011 Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера А
- 17.04.2011 Бока Хуниорс 3:3 Тигре Примера А
- 11.10.2010 Тигре 1:2 Бока Хуниорс Примера А
- 15.03.2010 Тигре 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 19.10.2009 Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера А
- 22.03.2009 Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 24.12.2008 Бока Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
- 21.09.2008 Бока Хуниорс 2:3 Тигре Примера А
- 23.06.2008 Бока Хуниорс 6:2 Тигре Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|4.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|5.
|Индепендьенте
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|9
|3
|6
|19 - 14
|30
|9.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|10.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|12.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|3
|7
|25 - 22
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Хара Леонардо бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
89'
Г О О О О Л - Matias Acuna бьет в цель!
88'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
79'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.
79'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
78'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
76'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Пабло II уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Кардона Эдвин из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
73'
Чиарини Хулио получил желтую карточку от судьи
71'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
69'
Диего Моралес получил желтую карточку от судьи
64'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
60'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
52'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Agustin Cardozo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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