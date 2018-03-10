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2017-2018
Чакарита Хуниорс
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
4' Гол
Juan Martin Imbert
1:1
16' Гол
Lautaro Martinez
28' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
35' Желтая карточка
Federico Vismara
44' Желтая карточка
Juan Martin Imbert
63' Желтая карточка
Miguel Mellado
90' Желтая карточка
Federico Rosso
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Federico Rosso получил желтую карточку от судьи
82'
Чакарита Хуниорс делает замену. Хуан Мартин Имберт уходит с поля, а Alejandro Gagliardi выходит на его замену.
77'
Чакарита Хуниорс делает замену. Matias Ezequiel Rodriguez уходит с поля, а Онтиверо Лукас выходит на его замену.
66'
Расинг Авельянеда делает замену. Адриан Рикардо уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи

54'
Расинг Авельянеда делает замену. Pablo Maximiliano Cuadra уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
54'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Диего Гонзалес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Хуан Мартин Имберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
22'
Чакарита Хуниорс делает замену. Матос Мауро уходит с поля, а Elias Alderete выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Хуан Мартин Имберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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