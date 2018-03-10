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2017-2018
1:1
Конец матча
1:0
4' ГолJuan Martin Imbert
1:1
16' ГолLautaro Martinez
28' Желтая карточкаGonzalo Piovi
35' Желтая карточкаFederico Vismara
44' Желтая карточкаJuan Martin Imbert
63' Желтая карточкаMiguel Mellado
90' Желтая карточкаFederico Rosso
|
4'
1:0
16'
1:1
28'
35'
63'
90'
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Чакарита Хуниорс 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 22 Hernan Petrik Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 27 Gabriel Lazarte Защитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 5 Miguel Mellado Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 28 Alejandro Gagliardi Полузащитник
- 21 Онтиверо Лукас Нападающий
- 15 Joaquin Ibanez II
- 1 Lucas Alvarez
- 8 August Modula
- 19 Elias Alderete
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 8 Diego Gonzalez VI
Предыдущие игры
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|4.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|5.
|Индепендьенте
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|9
|3
|6
|19 - 14
|30
|9.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|10.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|12.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|3
|7
|25 - 22
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Federico Rosso получил желтую карточку от судьи
82'
Чакарита Хуниорс делает замену. Хуан Мартин Имберт уходит с поля, а Alejandro Gagliardi выходит на его замену.
77'
Чакарита Хуниорс делает замену. Matias Ezequiel Rodriguez уходит с поля, а Онтиверо Лукас выходит на его замену.
66'
Расинг Авельянеда делает замену. Адриан Рикардо уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
63'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
54'
Расинг Авельянеда делает замену. Pablo Maximiliano Cuadra уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
54'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Диего Гонзалес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Хуан Мартин Имберт получил желтую карточку от судьи
35'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
28'
Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
22'
Чакарита Хуниорс делает замену. Матос Мауро уходит с поля, а Elias Alderete выходит на его замену.
16'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Хуан Мартин Имберт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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