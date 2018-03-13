  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Унион Санта-Фе
3:0
Конец матча
Темперлей
0'
1:0
6' Гол
Franco Soldano
2:0
14' Гол
Franco Soldano
42' Желтая карточка
Marcos Ariel Pinto
58' Желтая карточка
Adrian Arregui
3:0
59' Пенальти
Lucas Emanuel Gamba
61' Желтая карточка
Santiago Giordana
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
74'
Темперлей делает замену. Santiago Giordana уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
70'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
61'
Темперлей делает замену. Fabian Miguel Munoz уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Lucas Emanuel Gamba из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!

Желтая карточка
58'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
56'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Gaspar Gentile уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
27'
Унион Санта-Фе делает замену. Claudio Aquino уходит с поля, а Santiago Lebus выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Franco Soldano бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Franco Soldano бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация