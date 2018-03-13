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2017-2018
3:0
Конец матча
1:0
6' ГолFranco Soldano
2:0
14' ГолFranco Soldano
42' Желтая карточкаMarcos Ariel Pinto
58' Желтая карточкаAdrian Arregui
3:0
59' ПенальтиLucas Emanuel Gamba
61' Желтая карточкаSantiago Giordana
|
6'
1:0
14'
2:0
58'
59'
3:0
Состав команд
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
14
Bruno
Pitton
30
Mauro
Pitton
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 17 Brian Blasi Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 10 Claudio Aquino Полузащитник
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 21 Julian Vitale Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 8 Rodrigo Gomez III
- 29 Matias Castro I
- 22 Ariel Nunez I
- 19 Santiago Lebus
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 37 Gaspar Gentile Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 7 Fernando Brandan I Полузащитник
- 18 Fabian Miguel Munoz I Нападающий
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 05.10.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Депортиво Морон К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Темперлей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|8.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|9.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|10.
|Уракан
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|5
|6
|29 - 25
|29
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|20.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|16 - 18
|20
|23.
|Ланус
|19
|5
|5
|9
|15 - 31
|20
|24.
|Темперлей
|19
|3
|6
|10
|10 - 29
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
74'
Темперлей делает замену. Santiago Giordana уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
70'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
61'
Темперлей делает замену. Fabian Miguel Munoz уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
61'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Lucas Emanuel Gamba из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!
58'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
56'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Gaspar Gentile уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
27'
Унион Санта-Фе делает замену. Claudio Aquino уходит с поля, а Santiago Lebus выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Franco Soldano бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Franco Soldano бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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