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2017-2018
2:1
Конец матча
17' Желтая карточкаKevin Mac Allister
1:0
20' ГолХильотти Эмануэль
2:0
42' ГолMaximiliano Meza
52' Желтая карточкаМонтеро Фаусто
2:1
86' ГолБарриос Лукас
|
20'
1:0
42'
2:0
52'
86'
2:1
Состав команд
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Fabricio Bustos Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 26 Гутьеррес Хонас Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 27 Jony Menendez Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 17 Braian Romero Нападающий
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- 17 Esteban Rueda Нападающий
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
- 19.04.2015 Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 28.04.2013 Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 20.10.2012 Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера
- 04.03.2012 Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 29.08.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А
- 20.02.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А
- 10.09.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана
- 27.08.2010 Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана
- 17.08.2010 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 09.05.2010 Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А
- 09.12.2009 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 26.04.2009 Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А
- 26.10.2008 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 02.03.2008 Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|8.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|9.
|Уракан
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|10.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|12.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Ланус
|19
|5
|5
|9
|15 - 31
|20
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Барриос Лукас бьет в цель!
80'
Индепендьенте делает замену. Alan Franco уходит с поля, а Гутьеррес Хонас выходит на его замену.
69'
Индепендьенте делает замену. Fabricio Bustos уходит с поля, а Emanuel Britez выходит на его замену.
65'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
62'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
62'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
52'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Nicolas Gonzalez уходит с поля, а Барриос Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Maximiliano Meza бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
17'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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