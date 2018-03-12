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2017-2018
Индепендьенте
2:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
17' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
1:0
20' Гол
Хильотти Эмануэль
2:0
42' Гол
Maximiliano Meza
52' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
2:1
86' Гол
Барриос Лукас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Барриос Лукас бьет в цель!
80'
Индепендьенте делает замену. Alan Franco уходит с поля, а Гутьеррес Хонас выходит на его замену.
69'
Индепендьенте делает замену. Fabricio Bustos уходит с поля, а Emanuel Britez выходит на его замену.
65'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
62'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.

62'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Nicolas Gonzalez уходит с поля, а Барриос Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Maximiliano Meza бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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