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2017-2018
Патронато де Парана
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
37' Желтая карточка
Перес Энцо
42' Желтая карточка
Каско Милтон
64' Желтая карточка
Сукулини Бруно
0:1
90' Гол в свои ворота
Adrian Balboa
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Adrian Balboa уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Патронато де Парана делает замену. Matias Garrido уходит с поля, а Agustin Guiffrey выходит на его замену.
67'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
62'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.

58'
Патронато де Парана делает замену. Gonzalo Vera уходит с поля, а Lucas Sosa выходит на его замену.
57'
Ривер Плейт делает замену. Карлос Аузки уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
48'
Патронато де Парана делает замену. Sergio Abel Peralta уходит с поля, а Damian Lemos выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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