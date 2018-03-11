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2017-2018
0:1
Конец матча
37' Желтая карточкаПерес Энцо
42' Желтая карточкаКаско Милтон
64' Желтая карточкаСукулини Бруно
0:1
90' Гол в свои воротаAdrian Balboa
|
37'
42'
64'
90'
0:1
Состав команд
33
Gonzalo
Vera
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
Патронато де Парана 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sebastian Bertoli Вратарь
- 34 Agustin Sandona Защитник
- 2 Walter Andrade II Защитник
- 33 Gonzalo Vera Защитник
- 23 Уррибарри Бруно Защитник
- 8 Sergio Abel Peralta Полузащитник
- 19 Martin Rivero Полузащитник
- 32 Ромеро Гастон Полузащитник
- 10 Matias Garrido Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Federico Costas Вратарь
- 15 Lucas Sosa Защитник
- 35 Нуньес Макси Полузащитник
- 28 Julian Marchioni Полузащитник
- 24 Damian Lenos Полузащитник
- 9 Matias Alejandro Quiroga Нападающий
- 40 Agustin Guiffrey
Ривер Плейт 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
Предыдущие игры
Патронато де Парана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 27.08.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Патронато де Парана С
- 12.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Патронато де Парана ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|4.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|5.
|Индепендьенте
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Колон
|19
|8
|7
|4
|21 - 15
|31
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|9
|3
|6
|19 - 14
|30
|9.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|10.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|18
|8
|4
|6
|28 - 24
|28
|12.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|3
|7
|25 - 22
|27
|14.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|15.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|18
|6
|3
|9
|14 - 21
|21
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|14 - 18
|17
|24.
|Темперлей
|18
|3
|6
|9
|10 - 26
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|19
|3
|5
|11
|15 - 24
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Adrian Balboa уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Патронато де Парана делает замену. Matias Garrido уходит с поля, а Agustin Guiffrey выходит на его замену.
67'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
64'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
62'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.
58'
Патронато де Парана делает замену. Gonzalo Vera уходит с поля, а Lucas Sosa выходит на его замену.
57'
Ривер Плейт делает замену. Карлос Аузки уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
48'
Патронато де Парана делает замену. Sergio Abel Peralta уходит с поля, а Damian Lemos выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
37'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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