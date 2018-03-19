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2017-2018
Ривер Плейт
3:1
Второй тайм: 90+'
Бельграно
0'
1:0
2' Гол
Мартинес Гонсало
39' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
45' Желтая карточка
Лертора Федерико
1:1
54' Гол
Epifanio Garcia
76' Желтая карточка
Суарес Матиас
2:1
78' Гол
Игнасио Скокко
79' Желтая карточка
Lucas Acosta II
85' Желтая карточка
Майдана Джонатан
3:1
87' Гол
Игнасио Скокко
90'+4
Второй тайм
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
86'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
81'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Lucas Acosta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
73'
Бельграно делает замену. Epifanio Garcia уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
66'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Epifanio Garcia бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Fabricio Brener уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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