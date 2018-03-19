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2017-2018
3:1
Второй тайм: 90+'
1:0
2' ГолМартинес Гонсало
39' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
45' Желтая карточкаЛертора Федерико
1:1
54' ГолEpifanio Garcia
76' Желтая карточкаСуарес Матиас
2:1
78' ГолИгнасио Скокко
79' Желтая карточкаLucas Acosta II
85' Желтая карточкаМайдана Джонатан
3:1
87' ГолИгнасио Скокко
|
2'
1:0
45'
54'
1:1
76'
78'
2:1
79'
85'
87'
3:1
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 31 Fabricio Brener Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- 5 Santiago Martinez I
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =11 -4)
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Бельграно: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 27.03.2017 Ривер Плейт 2:1 Бельграно Примера
- 15.02.2016 Бельграно 3:2 Ривер Плейт Примера
- 02.03.2015 Бельграно 1:2 Ривер Плейт Примера
- 20.10.2014 Ривер Плейт 3:0 Бельграно Примера
- 07.04.2014 Бельграно 2:1 Ривер Плейт Примера
- 21.10.2013 Ривер Плейт 0:0 Бельграно Примера
- 11.02.2013 Бельграно 1:2 Ривер Плейт Примера
- 06.08.2012 Ривер Плейт 1:2 Бельграно Примера
- 26.06.2011 Ривер Плейт 1:1 Бельграно Повышение в классе
- 23.06.2011 Бельграно 2:0 Ривер Плейт Повышение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|10
|5
|5
|35 - 21
|35
|7.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|8.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|9
|4
|7
|19 - 15
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|12.
|Бельграно
|1:3
|20
|7
|9
|4
|19 - 19
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|3:1
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|20
|6
|5
|9
|17 - 24
|23
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
87'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
86'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
85'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
81'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
79'
Lucas Acosta получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
76'
Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
73'
Бельграно делает замену. Epifanio Garcia уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
66'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Epifanio Garcia бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Fabricio Brener уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
39'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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