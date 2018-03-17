  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Тальерес Кордоба
1:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
17' Желтая карточка
Lisandro Martinez
1:0
29' Гол
Juan Edgardo Ramirez
33' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация