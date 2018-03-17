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2017-2018
1:0
Перерыв
17' Желтая карточкаLisandro Martinez
1:0
29' ГолJuan Edgardo Ramirez
33' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
|
29'
1:0
Состав команд
13
Комар
Хуан
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 8 Matias Pisano Нападающий
- 10 Nicolas Gimenez II
- 4 Alejandro Maciel
- 14 Nahuel Tenaglia
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Дефенса и Хустисия 4-1-2-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 35 Lucas Bareiro Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 6 Alexander Barboza Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 30 Fernando Elizari Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
- 4 Rafael Barrios
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 22.10.2016 Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 02.06.2016 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба Кубок
- 06.04.2014 Тальерес Кордоба 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 08.10.2013 Дефенса и Хустисия 1:3 Тальерес Кордоба Примера Б
- 11.04.2009 Тальерес Кордоба 2:1 Дефенса и Хустисия Националь Б
- 04.10.2008 Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Националь Б
- 12.04.2008 Дефенса и Хустисия 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б
- 13.10.2007 Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|4.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|5.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|6.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|7.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|9.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|16.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|18.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|19.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|20.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez бьет в цель!
17'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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