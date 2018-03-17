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2017-2018
1:0
Конец матча
18' Желтая карточкаБарриос Лукас
21' Желтая карточкаБернаделло Эрнан
1:0
27' ГолNicolas Gonzalez
40' Желтая карточкаAlexis Mac Allister
69' Желтая карточкаDamian Batallini
90' Желтая карточкаРодригес Денис
|
18'
21'
27'
1:0
69'
90'
Состав команд
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- 11 Damian Batallini Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 17 Esteban Rueda Нападающий
Ньюэллс Олд Бойз 4-4-1-1
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 10 Сармиенто Брайан Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 25 Enzo Cabrera
- 14 Alexis Rodrigues
- 20 Leonel Ferroni
- 12 Nicolas Temperini
- 22 Joaquin Varela
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
- 10.04.2016 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 24.05.2015 Аргентинос Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 23.03.2014 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 29.09.2013 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.06.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.12.2012 Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.02.2012 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 17.08.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 20.03.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 12.09.2010 Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 18.03.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 12.09.2009 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 05.04.2009 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 29.09.2008 Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 12.04.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|7.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|9.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|5
|6
|29 - 25
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|16.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|18.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|19.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|20.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Родригес Денис получил желтую карточку от судьи
81'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
76'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Nicolas Gonzalez уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
74'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
69'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
61'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Javier Cabrera уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
59'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Alexis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Nicolas Gonzalez бьет в цель!
21'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
18'
Барриос Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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