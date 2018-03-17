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2017-2018
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
18' Желтая карточка
Барриос Лукас
21' Желтая карточка
Бернаделло Эрнан
1:0
27' Гол
Nicolas Gonzalez
40' Желтая карточка
Alexis Mac Allister
69' Желтая карточка
Damian Batallini
90' Желтая карточка
Родригес Денис
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Родригес Денис получил желтую карточку от судьи
81'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Alexis Mac Allister уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
76'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Nicolas Gonzalez уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
74'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи

61'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Javier Cabrera уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
59'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Alexis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Nicolas Gonzalez бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Барриос Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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