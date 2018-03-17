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2017-2018
0:1
17' ГолЧавес Андрес
22' Желтая карточкаAdrian Scifo
39' Желтая карточкаАраужо Карлос
46' Желтая карточкаМатеу Карлос Хавьер
0:2
57' ГолIgnacio Pussetto
60' Желтая карточкаЧавес Андрес
72' Желтая карточкаAdrian Arregui
1:2
80' ГолFranco Sosa II
85' Желтая карточкаFranco Sosa II
90' Желтая карточкаWilliams Riveros II
|
17'
0:1
22'
39'
57'
0:2
60'
72'
80'
1:2
85'
Состав команд
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 7 Fernando Brandan I Нападающий
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 37 Gaspar Gentile Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
- 13 Matias Orihuela Нападающий
- 34 Franco Sosa II
Уракан 4-4-2
- Основной состав
- 1 Marcos Guillermo Diaz Вратарь
- 28 Cristian Chimino Защитник
- 21 Martin Hugo Nervo Защитник
- 25 Матеу Карлос Хавьер Защитник
- 4 Араужо Карлос Защитник
- 8 Mauro Bogado Полузащитник
- 5 Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 27 Калелло Адриан Полузащитник
- 31 Nazareno Solis Полузащитник
- 7 Ignacio Pussetto Нападающий
- 23 Чавес Андрес Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гарсия Мануэль IV Вратарь
- 19 Lucas Villalba Защитник
- 2 Federico Mancinelli Защитник
- 11 Ricardo Noir Полузащитник
- 18 Patricio Daniel Toranzo Полузащитник
- 10 Монтенегро Даниэль Полузащитник
- 9 Fernando Coniglio Нападающий
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
Уракан (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 24.02.2018 Уракан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.02.2018 Арсенал Саранди 1:1 Уракан С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Централ Эспаньол 2:3 Уракан С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 22.11.2017 Уракан 0:1 Вилья Эспаньола С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 18.11.2017 Мирамар Мисионес 1:2 Уракан С
- 15.11.2017 Уракан 0:1 Депортиво Мальдонадо С
- 08.11.2017 Уракан 2:3 Атлетико Торке С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
Последние игры между собой
Темперлей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|7.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|9.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|5
|6
|29 - 25
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|16.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|18.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|19.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|20.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Williams Riveros получил желтую карточку от судьи
88'
Уракан делает замену. Чавес Андрес уходит с поля, а Рикардо Ноир выходит на его замену.
85'
Franco Sosa получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Franco Sosa бьет в цель!
77'
Уракан делает замену. Мауро Богадо уходит с поля, а Lucas Villalba выходит на его замену.
73'
Темперлей делает замену. Adrian Arregui уходит с поля, а Federico Fattori выходит на его замену.
72'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
62'
Уракан делает замену. Nazareno Solis уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
61'
Темперлей делает замену. Adrian Scifo уходит с поля, а Franco Sosa выходит на его замену.
60'
Чавес Андрес получил желтую карточку от судьи
57'
Темперлей делает замену. Sebastian Martelli уходит с поля, а Gaspar Gentile выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Ignacio Pussetto бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Матеу Карлос Хавьер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Араужо Карлос получил желтую карточку от судьи
22'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Чавес Андрес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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