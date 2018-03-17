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2017-2018
Темперлей
1:2
Конец матча
Уракан
0'
0:1
17' Гол
Чавес Андрес
22' Желтая карточка
Adrian Scifo
39' Желтая карточка
Араужо Карлос
46' Желтая карточка
Матеу Карлос Хавьер
0:2
57' Гол
Ignacio Pussetto
60' Желтая карточка
Чавес Андрес
72' Желтая карточка
Adrian Arregui
1:2
80' Гол
Franco Sosa II
85' Желтая карточка
Franco Sosa II
90' Желтая карточка
Williams Riveros II
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Williams Riveros получил желтую карточку от судьи
88'
Уракан делает замену. Чавес Андрес уходит с поля, а Рикардо Ноир выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Franco Sosa получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Franco Sosa бьет в цель!
77'
Уракан делает замену. Мауро Богадо уходит с поля, а Lucas Villalba выходит на его замену.
73'
Темперлей делает замену. Adrian Arregui уходит с поля, а Federico Fattori выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
62'
Уракан делает замену. Nazareno Solis уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
61'
Темперлей делает замену. Adrian Scifo уходит с поля, а Franco Sosa выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Чавес Андрес получил желтую карточку от судьи
57'
Темперлей делает замену. Sebastian Martelli уходит с поля, а Gaspar Gentile выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ignacio Pussetto бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Матеу Карлос Хавьер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Араужо Карлос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Чавес Андрес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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