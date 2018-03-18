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2017-2018
3:0
Второй тайм: 59'
1:0
26' ГолСигали Леонардо
28' Желтая карточкаРомеро Гастон
2:0
29' ГолДонатти Алехандро
42' Желтая карточкаУррибарри Бруно
3:0
45' ГолЛисандро Лопес III
|
26'
1:0
28'
29'
2:0
42'
45'
3:0
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
15
Lucas
Sosa
35
Нуньес
Макси
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 17 Martin Ojeda Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
Патронато де Парана 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Sebastian Bertoli Вратарь
- 34 Agustin Sandona Защитник
- 2 Walter Andrade II Защитник
- 15 Lucas Sosa Защитник
- 23 Уррибарри Бруно Защитник
- 32 Ромеро Гастон Полузащитник
- 35 Нуньес Макси Полузащитник
- 19 Martin Rivero Полузащитник
- 28 Julian Marchioni Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Полузащитник
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Federico Costas Вратарь
- 3 Lucas Marquez Защитник
- 25 Rodrigo Arciero Защитник
- 5 Marcelo Guzman Полузащитник
- 24 Damian Lenos Полузащитник
- 9 Matias Alejandro Quiroga Нападающий
- 40 Agustin Guiffrey
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
Патронато де Парана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 27.08.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Патронато де Парана С
- 12.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Патронато де Парана ТМК
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Патронато де Парана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 02.10.2016 Расинг Авельянеда 2:0 Патронато де Парана Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|4.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|5.
|Расинг Авельянеда
|3:0
|20
|10
|5
|5
|33 - 21
|35
|6.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|7.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|9.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|16.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|18.
|Патронато де Парана
|0:3
|20
|6
|6
|8
|20 - 23
|24
|19.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|20.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
42'
Уррибарри Бруно получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Донатти Алехандро бьет в цель!
28'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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