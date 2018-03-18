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2017-2018
Расинг Авельянеда
3:0
Второй тайм: 59'
Патронато де Парана
0'
1:0
26' Гол
Сигали Леонардо
28' Желтая карточка
Ромеро Гастон
2:0
29' Гол
Донатти Алехандро
42' Желтая карточка
Уррибарри Бруно
3:0
45' Гол
Лисандро Лопес III
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Уррибарри Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Донатти Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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