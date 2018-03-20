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2017-2018
Тигре
1:1
Конец матча
Индепендьенте
0'
23' Желтая карточка
Jony Menendez
0:1
32' Гол
Braian Romero
39' Желтая карточка
Матеас Перез Гарсия
39' Желтая карточка
Jorge Figal
42' Желтая карточка
Меносси Лукас
59' Желтая карточка
Гутьеррес Хонас
61' Желтая карточка
Alan Franco
1:1
73' Гол
Гонсалес Федерико
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Daniel Imperiale выходит на его замену.
86'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
78'
Индепендьенте делает замену. Хильотти Эмануэль уходит с поля, а Leandro Miguel Fernandez выходит на его замену.
74'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Мартинес Хуан Мануэль выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!

67'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Гутьеррес Хонас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Индепендьенте делает замену. Jonathan Menendez уходит с поля, а Diego Rodriguez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Матеас Перез Гарсия получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Jonathan Menendez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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