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2017-2018
1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаJony Menendez
0:1
32' ГолBraian Romero
39' Желтая карточкаМатеас Перез Гарсия
39' Желтая карточкаJorge Figal
42' Желтая карточкаМеносси Лукас
59' Желтая карточкаГутьеррес Хонас
61' Желтая карточкаAlan Franco
1:1
73' ГолГонсалес Федерико
|
23'
32'
0:1
39'
42'
59'
61'
73'
1:1
Состав команд
Тигре 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 26 Ezequiel Garre Защитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Maxi Caire Защитник
- 22 Страккуалурси Денис Полузащитник
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 27 Agustin Cardozo Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- 2 Carlos Rodriguez III
- 34 Marco Wolff
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 27 Jony Menendez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Gonzalo Rehak Вратарь
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 15 Diego Rodriguez IV
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
Индепендьенте (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
Последние игры между собой
Тигре: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Индепендьенте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
- 25.09.2016 Индепендьенте 1:1 Тигре Примера
- 31.05.2015 Индепендьенте 1:0 Тигре Примера
- 25.10.2014 Индепендьенте 3:1 Тигре Примера
- 05.05.2013 Тигре 0:2 Индепендьенте Примера
- 04.02.2013 Индепендьенте 1:1 Тигре Примера
- 24.06.2012 Индепендьенте 2:2 Тигре Примера
- 13.12.2011 Индепендьенте 2:1 Тигре Примера А
- 12.06.2011 Тигре 0:0 Индепендьенте Примера А
- 07.02.2011 Индепендьенте 0:1 Тигре Примера А
- 04.03.2010 Тигре 0:1 Индепендьенте Примера А
- 03.10.2009 Индепендьенте 2:1 Тигре Примера А
- 02.05.2009 Индепендьенте 4:1 Тигре Примера А
- 29.10.2008 Тигре 1:0 Индепендьенте Примера А
- 17.02.2008 Индепендьенте 4:1 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|19
|10
|6
|3
|23 - 12
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|10
|5
|5
|35 - 21
|35
|7.
|Унион Санта-Фе
|20
|9
|7
|4
|24 - 14
|34
|8.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|9
|4
|7
|19 - 15
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|12.
|Бельграно
|20
|7
|9
|4
|19 - 19
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|20
|7
|4
|9
|20 - 20
|25
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|20
|6
|5
|9
|17 - 24
|23
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|20
|2
|10
|8
|15 - 23
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Daniel Imperiale выходит на его замену.
86'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
78'
Индепендьенте делает замену. Хильотти Эмануэль уходит с поля, а Leandro Miguel Fernandez выходит на его замену.
74'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Мартинес Хуан Мануэль выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
67'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
61'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
59'
Гутьеррес Хонас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Индепендьенте делает замену. Jonathan Menendez уходит с поля, а Diego Rodriguez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
39'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
39'
Матеас Перез Гарсия получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
23'
Jonathan Menendez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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