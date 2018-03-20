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2017-2018
Банфилд
0:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
29' Гол
Bruno Pitton
0:2
43' Гол
Фрагапане Франко
48' Желтая карточка
Моуче Пабло
51' Желтая карточка
Датоло Хесус
76' Желтая карточка
Сивельи Ренато
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
80'
Унион Санта-Фе делает замену. Lucas Emanuel Gamba уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
80'
Банфилд делает замену. Gonzalo Bettini уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Сивельи Ренато получил желтую карточку от судьи
72'
Банфилд делает замену. Спердути Маурисио уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.

58'
Унион Санта-Фе делает замену. Santiago Lebus уходит с поля, а Diego Zabala выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Датоло Хесус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Моуче Пабло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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