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2017-2018
0:2
Конец матча
0:1
29' ГолBruno Pitton
0:2
43' ГолФрагапане Франко
48' Желтая карточкаМоуче Пабло
51' Желтая карточкаДатоло Хесус
76' Желтая карточкаСивельи Ренато
|
29'
0:1
43'
0:2
48'
51'
76'
Состав команд
22
Juan
Alvarez
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
14
Bruno
Pitton
30
Mauro
Pitton
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Ортис Данило Защитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 16 Claudio Villagra Нападающий
- 15 Nicolas Linares
- 21 Julian Carranza
- 12 Facundo Cambeses
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 17 Brian Blasi Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 19 Santiago Lebus Полузащитник
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 21 Julian Vitale Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 29 Matias Castro I
- 8 Rodrigo Gomez III
- 26 Matias Panozzo
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 05.10.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Депортиво Морон К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|10
|5
|5
|35 - 21
|35
|7.
|Унион Санта-Фе
|20
|9
|7
|4
|24 - 14
|34
|8.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|9
|4
|7
|19 - 15
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|12.
|Бельграно
|20
|7
|9
|4
|19 - 19
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|20
|7
|4
|9
|20 - 20
|25
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|20
|6
|5
|9
|17 - 24
|23
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
80'
Унион Санта-Фе делает замену. Lucas Emanuel Gamba уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
80'
Банфилд делает замену. Gonzalo Bettini уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
76'
Сивельи Ренато получил желтую карточку от судьи
72'
Банфилд делает замену. Спердути Маурисио уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
58'
Унион Санта-Фе делает замену. Santiago Lebus уходит с поля, а Diego Zabala выходит на его замену.
51'
Датоло Хесус получил желтую карточку от судьи
48'
Моуче Пабло получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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