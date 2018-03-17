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Колон
1:2
Конец матча
Ланус
0'
15' Желтая карточка
Марконе Иван
1:0
19' Пенальти
Руис Алан
20' Желтая карточка
Gabriel Carrasco
35' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
37' Желтая карточка
German Conti
45' Вторая желтая карточка
Фрицлер Матиас
56' Желтая карточка
Adrian Jesus Bastia
1:1
60' Гол
Акоста Лаутаро
67' Желтая карточка
Cristian Bernardi
1:2
68' Гол
Bruno Leonel Vides
70' Красная карточка
Rolando Garcia
78' Желтая карточка
Gonzalo Di Renzo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Колон делает замену. Guillermo Luis Ortiz уходит с поля, а Эстигаррибия Марсело выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Gonzalo Di Renzo получил желтую карточку от судьи
74'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
73'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
72'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Leandro Maciel выходит на его замену.

70'
УДАЛЕНИЕ! - Rolando Garcia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Bruno Vides бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ланус делает замену. Dario Caceres уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фрицлер Матиас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
37'
German Conti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Руис Алан из команды Колон забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
4'
Ланус делает замену. Неуэн Марио уходит с поля, а Marcelo Herrera выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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