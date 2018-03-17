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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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15' Желтая карточкаМарконе Иван
1:0
19' ПенальтиРуис Алан
20' Желтая карточкаGabriel Carrasco
35' Желтая карточкаФрицлер Матиас
37' Желтая карточкаGerman Conti
45' Вторая желтая карточкаФрицлер Матиас
56' Желтая карточкаAdrian Jesus Bastia
1:1
60' ГолАкоста Лаутаро
67' Желтая карточкаCristian Bernardi
1:2
68' ГолBruno Leonel Vides
70' Красная карточкаRolando Garcia
78' Желтая карточкаGonzalo Di Renzo
|
15'
19'
1:0
20'
35'
37'
45'
60'
1:1
68'
1:2
70'
78'
Состав команд
30
German
Conti
37
Руис
Алан
22
Неуэн
Марио
30
Марконе
Иван
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 37 Руис Алан Нападающий
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 12 Diego Vera II
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 22 Неуэн Марио Защитник
- 3 Dario Caceres Защитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 21 Паскини Николас Полузащитник
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 17 Gonzalo Di Renzo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 18 Санчес Матиас II Полузащитник
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 11 Facundo Andres Castillon Нападающий
- 19 German Denis III
- 16 Gaston Lodico
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
Ланус (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.02.2018 Ланус 4:2 Спортинг Кристал КС
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ланус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
- 26.03.2017 Колон 1:0 Ланус Примера
- 19.07.2015 Колон 1:2 Ланус Примера
- 27.07.2014 Ланус 0:1 Колон Кубок Аргентины
- 06.04.2014 Ланус 1:0 Колон Примера
- 20.10.2013 Колон 0:3 Ланус Примера
- 12.02.2013 Ланус 4:0 Колон Примера
- 04.08.2012 Колон 1:0 Ланус Примера
- 08.04.2012 Колон 1:0 Ланус Примера
- 27.09.2011 Ланус 1:1 Колон Примера А
- 03.05.2011 Колон 0:1 Ланус Примера А
- 24.10.2010 Ланус 1:2 Колон Примера А
- 20.04.2010 Колон 1:1 Ланус Примера А
- 21.11.2009 Ланус 3:0 Колон Примера А
- 15.03.2009 Ланус 2:1 Колон Примера А
- 16.09.2008 Колон 3:3 Ланус Примера А
- 23.02.2008 Ланус 5:1 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|15
|1
|3
|36 - 11
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|5
|3
|26 - 9
|38
|3.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|4.
|Годой Крус
|19
|10
|4
|5
|27 - 21
|34
|5.
|Сан-Лоренсо
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|9
|4
|6
|19 - 14
|31
|8.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|9.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Уракан
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|11.
|Бельграно
|19
|7
|9
|3
|18 - 16
|30
|12.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|5
|6
|29 - 25
|29
|13.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|15.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|16.
|Атлетико Тукуман
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|17.
|Патронато де Парана
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|18.
|Ривер Плейт
|19
|6
|5
|8
|22 - 24
|23
|19.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|21.
|Велес Сарсфилд
|19
|6
|4
|9
|16 - 23
|22
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|16 - 18
|20
|24.
|Темперлей
|19
|3
|6
|10
|10 - 29
|15
|25.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|19
|3
|3
|13
|11 - 33
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|19
|2
|5
|12
|11 - 22
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Колон делает замену. Guillermo Luis Ortiz уходит с поля, а Эстигаррибия Марсело выходит на его замену.
78'
Gonzalo Di Renzo получил желтую карточку от судьи
74'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
73'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
72'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Leandro Maciel выходит на его замену.
70'
УДАЛЕНИЕ! - Rolando Garcia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
68'
Г О О О О Л - Bruno Vides бьет в цель!
67'
Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ланус делает замену. Dario Caceres уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фрицлер Матиас получает вторую желтую карточку. Удаление.
37'
German Conti получил желтую карточку от судьи
35'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
20'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
15'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
4'
Ланус делает замену. Неуэн Марио уходит с поля, а Marcelo Herrera выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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