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2017-2018
Атлетико Тукуман
1:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
32' Гол
Javier Fabian Toledo
50' Желтая карточка
Jonathan Cabral
54' Желтая карточка
Барриос Вилмар
63' Желтая карточка
Gabriel Risso
63' Желтая карточка
Перес Пабло II
76' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
87' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:1
90' Гол
Walter Bou
90' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
90'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Walter Bou бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
83'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.

82'
Бока Хуниорс делает замену. Мас Эмануэль уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Gabriel Risso получил желтую карточку от судьи
61'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
60'
Атлетико Тукуман делает замену. Вильягра Кристиан уходит с поля, а Gonzalo Freitas выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Хавьер Фабиан Толедо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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