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2017-2018
1:1
Конец матча
1:0
32' ГолJavier Fabian Toledo
50' Желтая карточкаJonathan Cabral
54' Желтая карточкаБарриос Вилмар
63' Желтая карточкаGabriel Risso
63' Желтая карточкаПерес Пабло II
76' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
87' Желтая карточкаGuillermo Acosta
1:1
90' ГолWalter Bou
90' Желтая карточкаБуффарини Хулио
|
32'
1:0
50'
54'
63'
63'
76'
87'
90'
1:1
90'
Состав команд
38
Nery
Leyes
32
Тевес
Карлос
17
Ramon
Abila
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 33 Gabriel Risso Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 27 Leandro Diaz III Нападающий
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 39 Ламас Андрес Защитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 10 Нуньес Хервасио Нападающий
- 30 Jonas Romero
Бока Хуниорс 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 19 Walter Bou Нападающий
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 14.03.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Либертад КЛ
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 24.10.2016 Атлетико Тукуман 2:2 Бока Хуниорс Примера
- 15.02.2016 Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман Примера
- 15.02.2010 Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман Примера А
- 13.09.2009 Атлетико Тукуман 2:0 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|18
|10
|5
|3
|22 - 11
|35
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|10
|5
|5
|35 - 21
|35
|7.
|Уракан
|20
|9
|6
|5
|24 - 18
|33
|8.
|Унион Санта-Фе
|19
|8
|7
|4
|22 - 14
|31
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|9
|4
|7
|19 - 15
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|0:0
|20
|7
|10
|3
|18 - 16
|31
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|16.
|Банфилд
|19
|7
|4
|8
|20 - 18
|25
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|18.
|Ривер Плейт
|0:0
|20
|6
|6
|8
|22 - 24
|24
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|20
|6
|5
|9
|17 - 24
|23
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|19
|2
|9
|8
|14 - 22
|15
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
90'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
90'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Walter Bou бьет в цель!
87'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
83'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.
82'
Бока Хуниорс делает замену. Мас Эмануэль уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
76'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
63'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
63'
Gabriel Risso получил желтую карточку от судьи
61'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
60'
Атлетико Тукуман делает замену. Вильягра Кристиан уходит с поля, а Gonzalo Freitas выходит на его замену.
54'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
50'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Хавьер Фабиан Толедо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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