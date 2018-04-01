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2017-2018
Чакарита Хуниорс
2:1
Второй тайм: 70'
Арсенал Саранди
0'
31' Желтая карточка
Federico Vismara
1:0
41' Гол
German David Re
2:0
50' Гол
Mauro Matos
2:1
61' Гол
Корвалан Клаудио
70'
Второй тайм
65'
Арсенал Саранди делает замену. Leonardo Rolon уходит с поля, а Sebastian Lomonaco выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Корвалан Клаудио бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Матос Мауро бьет в цель!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Joaquin Ibanez уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Джерман Давид Ре бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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