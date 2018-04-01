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2017-2018
2:1
Второй тайм: 70'
31' Желтая карточкаFederico Vismara
1:0
41' ГолGerman David Re
2:0
50' ГолMauro Matos
2:1
61' ГолКорвалан Клаудио
|
31'
41'
1:0
50'
2:0
61'
2:1
Состав команд
Чакарита Хуниорс 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 22 Hernan Petrik Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 5 Miguel Mellado Полузащитник
- 15 Joaquin Ibanez II Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Juan Alvarez Полузащитник
- 19 Elias Alderete Нападающий
- 21 Онтиверо Лукас Нападающий
- 40 Gian Crocci
- 1 Lucas Alvarez
- 8 August Modula
- 7 Leandro Martinez I
Арсенал Саранди 5-3-2
- Основной состав
- 22 Pablo Ariel Santillo Вратарь
- 7 Emiliano Purita Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 6 Монтесейрин Факундо Защитник
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 17 Leonardo Rolon Защитник
- 5 David Drocco Полузащитник
- 24 Alejo Antilef Полузащитник
- 8 Gonzalo Gonzalez Полузащитник
- 10 Diego Chaves I Нападающий
- 23 Вильчес Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ramon Maximiliano Velazco Вратарь
- 25 Federico Milo Защитник
- 15 Феррейра Херман Защитник
- 21 Gabriel Alanis Полузащитник
- 29 Facundo Quintana Нападающий
- 27 Sebastian Lomonaco Нападающий
- 19 Gonzalo Gomez
Предыдущие игры
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
Арсенал Саранди (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Арсенал Саранди 1:1 Уракан С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 17.10.2017 Арсенал Саранди 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|20
|10
|6
|4
|23 - 14
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Чакарита Хуниорс
|2:1
|21
|4
|5
|12
|18 - 28
|17
|25.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|26.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|1:2
|21
|2
|6
|13
|13 - 25
|12
Второй тайм
65'
Арсенал Саранди делает замену. Leonardo Rolon уходит с поля, а Sebastian Lomonaco выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Корвалан Клаудио бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Матос Мауро бьет в цель!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Joaquin Ibanez уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Джерман Давид Ре бьет в цель!
31'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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