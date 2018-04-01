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2017-2018
0:1
Второй тайм: 75'
29' Желтая карточкаRafael Garcia Casanova
0:1
54' ГолGuillermo Acosta
67' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
|
54'
0:1
67'
Состав команд
Индепендьенте 4-4-2
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 14 Mauro Osores Защитник
- 33 Gabriel Risso Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 30 Jonas Romero
- 27 Leandro Diaz III
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 14.03.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Либертад КЛ
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман Кубок
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Копа Судамерикана
- 21.01.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 16.10.2016 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман Примера
- 27.02.2014 Индепендьенте 1:3 Атлетико Тукуман Примера Б
- 25.08.2013 Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Примера Б
- 05.02.2010 Индепендьенте 3:1 Атлетико Тукуман Примера А
- 30.08.2009 Атлетико Тукуман 2:4 Индепендьенте Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|0:1
|20
|10
|6
|4
|23 - 13
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|21
|7
|8
|6
|22 - 20
|29
|15.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|16.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
67'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
60'
Индепендьенте делает замену. Доминго Николас уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Guillermo Acosta бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Индепендьенте делает замену. Maximiliano Meza уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
29'
Rafael Garcia получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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