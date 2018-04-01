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2017-2018
Индепендьенте
0:1
Второй тайм: 75'
Атлетико Тукуман
0'
29' Желтая карточка
Rafael Garcia Casanova
0:1
54' Гол
Guillermo Acosta
67' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
75'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
60'
Индепендьенте делает замену. Доминго Николас уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Guillermo Acosta бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Индепендьенте делает замену. Maximiliano Meza уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Rafael Garcia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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