  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Патронато де Парана
2:0
Второй тайм: 55'
Росарио Сентраль
0'
1:0
7' Гол
Matias Garrido
23' Желтая карточка
Lucas Marquez
31' Желтая карточка
Joel Lopez
38' Желтая карточка
Ромеро Гастон
2:0
54' Гол
 55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Lucas Marquez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Matias Garrido бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация