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2017-2018
2:0
Второй тайм: 55'
1:0
7' ГолMatias Garrido
23' Желтая карточкаLucas Marquez
31' Желтая карточкаJoel Lopez
38' Желтая карточкаРомеро Гастон
|
7'
1:0
23'
31'
38'
54'
2:0
Состав команд
33
Gonzalo
Vera
24
Damian
Lenos
Патронато де Парана 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sebastian Bertoli Вратарь
- 25 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Walter Andrade II Защитник
- 33 Gonzalo Vera Защитник
- 3 Lucas Marquez Защитник
- 19 Martin Rivero Полузащитник
- 24 Damian Lenos Полузащитник
- 32 Ромеро Гастон Полузащитник
- 10 Matias Garrido Полузащитник
- 9 Matias Alejandro Quiroga Нападающий
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Federico Costas Вратарь
- 15 Lucas Sosa Защитник
- 8 Sergio Abel Peralta Полузащитник
- 35 Нуньес Макси Полузащитник
- 5 Marcelo Guzman Полузащитник
- 17 Juan Franzoni
- 40 Agustin Guiffrey
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 12 Emilio Di Fulvio Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 39 Agustin Maziero Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 38 Гомес Ангел
- 23 Pablo Becker
- 13 Luciano Leonel Recalde
- 1 Marcelo Mino
Предыдущие игры
Патронато де Парана (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 27.08.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Патронато де Парана С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
Последние игры между собой
Патронато де Парана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Росарио Сентраль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 18.01.2017 Росарио Сентраль 1:2 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 17.09.2016 Росарио Сентраль 2:1 Патронато де Парана Примера
- 13.03.2016 Патронато де Парана 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 04.12.2011 Росарио Сентраль 1:0 Патронато де Парана Националь Б
- 13.03.2011 Росарио Сентраль 1:0 Патронато де Парана Националь Б
- 05.09.2010 Патронато де Парана 2:2 Росарио Сентраль Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|20
|10
|6
|4
|23 - 14
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|16.
|Росарио Сентраль
|0:2
|21
|7
|7
|7
|26 - 27
|28
|17.
|Патронато де Парана
|2:0
|21
|7
|6
|8
|22 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
31'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
23'
Lucas Marquez получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Matias Garrido бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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