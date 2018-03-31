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2017-2018
Ньюэллс Олд Бойз
2:1
Второй тайм: 76'
Тигре
0'
11' Желтая карточка
Diego Sosa
19' Желтая карточка
Stefano Callegari
26' Желтая карточка
Fernando Evangelista
1:0
30' Гол
Hector Fertoli
32' Желтая карточка
Hector Fertoli
2:0
43' Гол
Леал Луиш
2:1
58' Гол в свои ворота
Сан Роман Хосе
76'
Второй тайм
62'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сан Роман Хосе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Fernando Evangelista получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
16'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Бруно Бьянки уходит с поля, а Stefano Callegari выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
8'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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