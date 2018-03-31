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2017-2018
2:1
Второй тайм: 76'
11' Желтая карточкаDiego Sosa
19' Желтая карточкаStefano Callegari
26' Желтая карточкаFernando Evangelista
1:0
30' ГолHector Fertoli
32' Желтая карточкаHector Fertoli
2:0
43' ГолЛеал Луиш
2:1
58' Гол в свои воротаСан Роман Хосе
|
11'
30'
1:0
32'
43'
2:0
58'
2:1
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз 4-5-1
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 10 Сармиенто Брайан Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Нападающий
- 35 Facundo Nadalin
- 29 Stefano Callegari
- 19 Daniel Opazo
- 14 Alexis Rodrigues
Тигре 4-4-2
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 2 Carlos Rodriguez III Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 27 Agustin Cardozo Полузащитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бленхио Хуан Защитник
- 32 Maxi Caire Защитник
- 22 Страккуалурси Денис Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- 34 Marco Wolff
- 30 Ivan Bolano
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Тигре (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Тигре: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
- 11.09.2016 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тигре Примера
- 22.03.2016 Тигре 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.07.2015 Тигре 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 16.11.2014 Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 26.04.2014 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре Примера
- 19.11.2013 Тигре 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 15.04.2013 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Тигре Примера
- 30.09.2012 Тигре 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.05.2012 Тигре 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.11.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тигре Примера А
- 01.03.2011 Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 04.04.2010 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Тигре Примера А
- 03.11.2009 Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 11.04.2009 Тигре 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 05.10.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Примера А
- 30.03.2008 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|19
|10
|6
|3
|23 - 12
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|20
|9
|7
|4
|24 - 14
|34
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:2
|21
|9
|5
|7
|21 - 17
|32
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|2:2
|21
|6
|6
|9
|19 - 26
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2:1
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|24.
|Тигре
|1:2
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
62'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Сан Роман Хосе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
32'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
26'
Fernando Evangelista получил желтую карточку от судьи
19'
Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
16'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Бруно Бьянки уходит с поля, а Stefano Callegari выходит на его замену.
11'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
8'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сармиенто Брайан уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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