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2017-2018
2:2
Конец матча
1:0
28' Гол в свои воротаJuan Musso
1:1
29' ГолАдриан Рикардо
1:2
50' ГолСигали Леонардо
54' Желтая карточкаCristian Franco Lema
57' Желтая карточкаМартинес Лаутаро
2:2
62' ГолMarcelo Benitez II
81' Желтая карточкаСигали Леонардо
88' Желтая карточкаАдриан Рикардо
89' Вторая желтая карточкаАдриан Рикардо
90' Желтая карточкаLeonardo Sequeira
90' Желтая карточкаBraian Mansilla
|
28'
1:0
29'
1:1
50'
1:2
57'
62'
2:2
81'
88'
89'
90'
Состав команд
24
Годой
Эрик
34
Joel
Amoroso
20
Агирре
Йонас
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Бельграно 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 2 Cristian Romero Защитник
- 7 Neri Ricardo Bandiera Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 19 Braian Mansilla Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Нападающий
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 19.03.2017 Бельграно 2:0 Расинг Авельянеда Примера
- 02.08.2015 Расинг Авельянеда 0:0 Бельграно Примера
- 28.09.2014 Бельграно 1:4 Расинг Авельянеда Примера
- 23.03.2014 Расинг Авельянеда 2:0 Бельграно Примера
- 30.09.2013 Бельграно 3:0 Расинг Авельянеда Примера
- 18.03.2013 Расинг Авельянеда 1:1 Бельграно Примера
- 10.09.2012 Бельграно 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 27.05.2012 Бельграно 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 27.11.2011 Расинг Авельянеда 2:3 Бельграно Примера А
- 29.06.2008 Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Повышение в классе
- 26.06.2008 Бельграно 1:1 Расинг Авельянеда Повышение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|19
|10
|6
|3
|23 - 12
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|20
|9
|7
|4
|24 - 14
|34
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|9
|4
|7
|19 - 15
|31
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|20
|6
|5
|9
|17 - 24
|23
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|5
|5
|10
|16 - 19
|20
|24.
|Тигре
|20
|2
|10
|8
|15 - 23
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
90'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
89'
Адриан Рикардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
81'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
80'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
70'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Braian Mansilla выходит на его замену.
69'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Neri Ricardo Bandiera выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Marcelo Benitez бьет в цель!
60'
Расинг Авельянеда делает замену. Enrique Triverio уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
57'
Мартинес Лаутаро получил желтую карточку от судьи
54'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
54'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Juan Musso уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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