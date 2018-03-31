  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Бельграно
2:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Juan Musso
1:1
29' Гол
Адриан Рикардо
1:2
50' Гол
Сигали Леонардо
54' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
57' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
2:2
62' Гол
Marcelo Benitez II
81' Желтая карточка
Сигали Леонардо
88' Желтая карточка
Адриан Рикардо
89' Вторая желтая карточка
Адриан Рикардо
90' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
90' Желтая карточка
Braian Mansilla
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
89'
Адриан Рикардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
88'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи

80'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
70'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Braian Mansilla выходит на его замену.
69'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Neri Ricardo Bandiera выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Marcelo Benitez бьет в цель!
60'
Расинг Авельянеда делает замену. Enrique Triverio уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Мартинес Лаутаро получил желтую карточку от судьи
54'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Juan Musso уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация