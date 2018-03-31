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2017-2018
3:2
Второй тайм: 76'
0:1
13' ГолПавоне Мариано
16' Желтая карточкаFernando Zuqui
37' Красная карточкаАбрам Луис
0:2
38' ГолJuan Otero
1:2
43' ГолRodrigo Javier Salinas
43' Желтая карточкаJonathan Schunke
57' Желтая карточкаLucas Diarte
2:2
62' ГолСарате Мауро
3:2
67' ГолMatias Vargas
|
13'
0:1
16'
37'
38'
0:2
43'
1:2
43'
57'
62'
2:2
67'
3:2
Состав команд
29
Абрам
Луис
15
Gaston
Campi
Велес Сарсфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 34 Francisco Ortega Защитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 9 Сарате Мауро Полузащитник
- 26 Matias Vargas Полузащитник
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 6 Fausto Grillo Защитник
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Защитник
- 20 Matias Ruiz Diaz Полузащитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 29 Marco Borgnino Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- 7 Juan Otero Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 3 Lucas Diarte Защитник
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III
- 23 Juan Cejas
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 25.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Тристан Суарес ПБМ
- 21.03.2018 Платенсе 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 15.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Реал Гарчиласо КЛ
- 14.03.2018 Сан-Мигель 3:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Альмиранте Браун ПБМ
- 06.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Олимпо С
- 05.03.2018 Депортиво Эспаньол 1:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 01.03.2018 Насьональ Монтевидео 0:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 24.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атланта ПБМ
- 24.02.2018 Уракан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 16.02.2018 Колегиалес 2:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Тельмо ПБМ
- 06.02.2018 Комуникасьонес 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 02.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Вилья Сан-Карлос ПБМ
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
- 16.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 10.03.2017 Велес Сарсфилд 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 20.09.2015 Велес Сарсфилд 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 27.09.2014 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд Примера
- 23.03.2014 Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 28.09.2013 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 18.03.2013 Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 09.09.2012 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 27.04.2012 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд Примера
- 26.10.2011 Велес Сарсфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 01.05.2011 Эстудиантес Ла-Плата 0:4 Велес Сарсфилд Примера А
- 23.10.2010 Велес Сарсфилд 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 09.04.2010 Велес Сарсфилд 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 09.11.2009 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 07.03.2009 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 14.09.2008 Велес Сарсфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 29.03.2008 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|19
|10
|6
|3
|23 - 12
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|20
|9
|7
|4
|24 - 14
|34
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:2
|21
|9
|5
|7
|21 - 17
|32
|10.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|20
|7
|4
|9
|22 - 28
|25
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|2:2
|21
|6
|6
|9
|19 - 26
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2:1
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|24.
|Тигре
|1:2
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
69'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Matias Ruiz Diaz уходит с поля, а Juan Cejas выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
63'
Велес Сарсфилд делает замену. Francisco Ortega уходит с поля, а Рикардо Гастон Диаз выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
57'
Lucas Diarte получил желтую карточку от судьи
46'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Fernando Zuqui уходит с поля, а Lucas Diarte выходит на его замену.
46'
Велес Сарсфилд делает замену. Hernan De La Fuente уходит с поля, а Fausto Grillo выходит на его замену.
46'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Джонатан Щунке получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Juan Otero бьет в цель!
37'
УДАЛЕНИЕ! - Абрам Луис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
36'
[player1] получил желтую карточку от судьи
16'
Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Павоне Мариано бьет в цель!
8'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Marco Borgnino уходит с поля, а Juan Bautista Cascini выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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