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2017-2018
Велес Сарсфилд
3:2
Второй тайм: 76'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
0:1
13' Гол
Павоне Мариано
16' Желтая карточка
Fernando Zuqui
37' Красная карточка
Абрам Луис
0:2
38' Гол
Juan Otero
1:2
43' Гол
Rodrigo Javier Salinas
43' Желтая карточка
Jonathan Schunke
57' Желтая карточка
Lucas Diarte
2:2
62' Гол
Сарате Мауро
3:2
67' Гол
Matias Vargas
76'
Второй тайм
69'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Matias Ruiz Diaz уходит с поля, а Juan Cejas выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
63'
Велес Сарсфилд делает замену. Francisco Ortega уходит с поля, а Рикардо Гастон Диаз выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Lucas Diarte получил желтую карточку от судьи
46'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Fernando Zuqui уходит с поля, а Lucas Diarte выходит на его замену.
46'
Велес Сарсфилд делает замену. Hernan De La Fuente уходит с поля, а Fausto Grillo выходит на его замену.
46'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Джонатан Щунке получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Juan Otero бьет в цель!
37'
УДАЛЕНИЕ! - Абрам Луис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
36'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Павоне Мариано бьет в цель!
8'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Marco Borgnino уходит с поля, а Juan Bautista Cascini выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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