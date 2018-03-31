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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
1:3
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
0:1
55' Гол
Nicolas Gonzalez
0:2
71' Гол
Kevin Mac Allister
1:2
76' Гол
Omar Alderete
86' Желтая карточка
Lucas Abraham Chavez
1:3
88' Гол
Alexis Mac Allister
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Juan Camilo Saiz выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Lucas Abraham Chavez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Omar Alderete бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Kevin Mac Allister бьет в цель!

70'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
69'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
64'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Javier Cabrera уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
63'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Nicolas Gonzalez бьет в цель!
46'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Facundo Oreja уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
15'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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