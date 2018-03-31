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2017-2018
1:3
Конец матча
15' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
0:1
55' ГолNicolas Gonzalez
0:2
71' ГолKevin Mac Allister
1:2
76' ГолOmar Alderete
86' Желтая карточкаLucas Abraham Chavez
1:3
88' ГолAlexis Mac Allister
|
15'
55'
0:1
71'
0:2
76'
1:2
88'
1:3
Состав команд
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
Химнасия Ла-Плата 5-3-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 10 Алеман Брайн Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 7 Erik Ramirez Нападающий
- 30 Nicolas Dibble Нападающий
- 14 Agustin Bolivar
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- 11 Damian Batallini Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 28 Alexis Mac Allister
- 1 Federico Lanzillota
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
- 16.08.2015 Химнасия Ла-Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 26.07.2014 Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины
- 27.04.2014 Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 16.11.2013 Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 10.04.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 03.10.2010 Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 25.04.2010 Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 01.12.2009 Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 08.03.2009 Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 14.09.2008 Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 24.02.2008 Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|19
|10
|6
|3
|23 - 12
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|21
|9
|8
|4
|24 - 14
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|14.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|15.
|Ривер Плейт
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|16.
|Атлетико Тукуман
|20
|6
|8
|6
|21 - 20
|26
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|0:0
|21
|7
|5
|9
|22 - 28
|26
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Juan Camilo Saiz выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
86'
Lucas Abraham Chavez получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Omar Alderete бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Kevin Mac Allister бьет в цель!
70'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
69'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
64'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Javier Cabrera уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
63'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Nicolas Gonzalez бьет в цель!
46'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Facundo Oreja уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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