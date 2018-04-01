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2017-2018
Дефенса и Хустисия
1:3
Второй тайм: 76'
Ривер Плейт
0'
1:0
11' Гол
Фернандо Андре Маркес
12' Желтая карточка
Перес Энцо
29' Желтая карточка
Cristian Almeida
1:1
31' Пенальти
Мартинес Гонсало
31' Желтая карточка
Lucas Bareiro
35' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
1:2
45' Гол
Пинола Хавьер II
1:3
54' Гол
Пратто Лукас
76'
Второй тайм
68'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
68'
Ривер Плейт делает замену. Понцио Леонардо уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
65'
Дефенса и Хустисия делает замену. Fernando Elizari уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.
59'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nahuel Molina уходит с поля, а Кристальдо Франко выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пинола Хавьер II бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Lucas Bareiro получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Cristian Almeida получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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