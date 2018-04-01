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2017-2018
1:3
Второй тайм: 76'
1:0
11' ГолФернандо Андре Маркес
12' Желтая карточкаПерес Энцо
29' Желтая карточкаCristian Almeida
1:1
31' ПенальтиМартинес Гонсало
31' Желтая карточкаLucas Bareiro
35' Желтая карточкаПинола Хавьер II
1:2
45' ГолПинола Хавьер II
1:3
54' ГолПратто Лукас
|
11'
1:0
12'
29'
31'
1:1
31'
35'
45'
1:2
54'
1:3
Состав команд
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 35 Lucas Bareiro Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 30 Fernando Elizari Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Santiago Zurbriggen Защитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
Ривер Плейт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|20
|15
|2
|3
|37 - 12
|47
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|5
|3
|27 - 9
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|20
|10
|6
|4
|23 - 14
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Ривер Плейт
|3:1
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|14.
|Дефенса и Хустисия
|1:3
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|17.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|19.
|Патронато де Парана
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|20
|3
|5
|12
|16 - 27
|14
|27.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|20
|2
|6
|12
|12 - 23
|12
Второй тайм
68'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
68'
Ривер Плейт делает замену. Понцио Леонардо уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
65'
Дефенса и Хустисия делает замену. Fernando Elizari уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.
59'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nahuel Molina уходит с поля, а Кристальдо Франко выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пинола Хавьер II бьет в цель!
35'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
31'
Lucas Bareiro получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
29'
Cristian Almeida получил желтую карточку от судьи
12'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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