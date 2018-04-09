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2017-2018
0:0
Второй тайм: 54'
4' Желтая карточкаПинола Хавьер II
24' Желтая карточкаFederico Matias Zaracho
31' Желтая карточкаRenzo Saravia
50' Желтая карточкаIgnacio Fernandez
|
31'
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 19 Braian Mansilla Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда Примера
- 11.05.2015 Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера
- 24.11.2014 Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера
- 05.05.2014 Ривер Плейт 3:2 Расинг Авельянеда Примера
- 25.11.2013 Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера
- 07.04.2013 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Примера
- 25.01.2013 Ривер Плейт 1:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина)
- 23.09.2012 Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 30.04.2011 Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 23.10.2010 Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 09.05.2010 Расинг Авельянеда 0:3 Ривер Плейт Примера А
- 11.12.2009 Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 04.04.2009 Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 19.01.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
- 28.09.2008 Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда Примера А
- 16.03.2008 Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
- 19.01.2008 Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|22
|10
|7
|5
|37 - 23
|37
|7.
|Уракан
|22
|10
|7
|5
|26 - 19
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|12.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|14.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|15.
|Ривер Плейт
|0:0
|22
|8
|6
|8
|28 - 26
|30
|16.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|9
|6
|24 - 21
|30
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|22
|7
|5
|10
|23 - 30
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|22.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Второй тайм
50'
Игнасио Фернандес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Расинг Авельянеда делает замену. Донатти Алехандро уходит с поля, а Miguel Barbieri выходит на его замену.
31'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
24'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
4'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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