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2017-2018
Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 54'
Ривер Плейт
0'
4' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
24' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
31' Желтая карточка
Renzo Saravia
50' Желтая карточка
Ignacio Fernandez
54'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Игнасио Фернандес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Расинг Авельянеда делает замену. Донатти Алехандро уходит с поля, а Miguel Barbieri выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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