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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
0:1
5' ГолФернандо Андре Маркес
1:1
32' Гол в свои воротаГисси Дилан
73' Желтая карточкаTomas Pochettino
1:2
76' ГолФернандо Андре Маркес
77' Желтая карточкаФернандо Андре Маркес
|
5'
0:1
32'
1:1
73'
76'
1:2
Состав команд
18
Фабра
Франк
19
Walter
Bou
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 19 Walter Bou Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 35 Lucas Bareiro Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Santiago Zurbriggen Защитник
- 30 Fernando Elizari Полузащитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Дефенса и Хустисия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|12.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|14.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|15.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бока Хуниорс делает замену. Буффарини Хулио уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
77'
Фернандо Андре Маркес получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
73'
Дефенса и Хустисия делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
73'
Tomas Pochettino получил желтую карточку от судьи
71'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
71'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
61'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Кубас Адриан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
32'
Г О О О О Л - Гисси Дилан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
5'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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