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Бока Хуниорс
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
5' Гол
Фернандо Андре Маркес
1:1
32' Гол в свои ворота
Гисси Дилан
73' Желтая карточка
Tomas Pochettino
1:2
76' Гол
Фернандо Андре Маркес
77' Желтая карточка
Фернандо Андре Маркес
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бока Хуниорс делает замену. Буффарини Хулио уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Фернандо Андре Маркес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
73'
Дефенса и Хустисия делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Tomas Pochettino получил желтую карточку от судьи

71'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
71'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
61'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Кубас Адриан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Гисси Дилан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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