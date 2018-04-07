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2017-2018
1:0
11' ГолДатоло Хесус
17' Желтая карточкаNicolas Herranz
36' Желтая карточкаКалински Энсо
42' Желтая карточкаFranco Bellocq
2:0
56' ГолОртис Данило
|
11'
1:0
17'
36'
42'
56'
2:0
Состав команд
10
Датоло
Хесус
22
Juan
Alvarez
12
Guido
Villar
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 15 Nicolas Linares Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 21 Julian Carranza Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 28 Franco Colela Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 17 Agustin Fontana Нападающий
- 16 Claudio Villagra Нападающий
- 12 Facundo Cambeses
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 12 Guido Villar Вратарь
- 34 Leandro Lacunza Защитник
- 2 Охеда Серхио Защитник
- 13 Nicolas Herranz Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 10 Ezequiel Vidal Полузащитник
- 21 Facundo Garcia Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 29 Michael Covea Полузащитник
- 19 Тельечеа Эмилиано Нападающий
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 5 Lucas Villarruel Полузащитник
- 31 Said Llambay Нападающий
- 4 Luca Orozco
- 35 Axel Rodriguez
- 32 Daniel Ibanez
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
Олимпо (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 06.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Олимпо С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Олимпо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.03.2017 Олимпо 1:0 Банфилд Примера
- 10.05.2016 Олимпо 1:1 Банфилд Примера
- 08.11.2015 Олимпо 1:2 Банфилд Примера
- 01.11.2014 Банфилд 3:0 Олимпо Примера
- 23.04.2013 Олимпо 0:0 Банфилд Примера Б
- 20.10.2012 Банфилд 0:3 Олимпо Примера Б
- 31.03.2012 Олимпо 2:5 Банфилд Примера
- 21.09.2011 Банфилд 1:1 Олимпо Примера А
- 12.02.2011 Олимпо 2:1 Банфилд Примера А
- 08.08.2010 Банфилд 2:1 Олимпо Примера А
- 10.05.2008 Банфилд 2:1 Олимпо Примера А
- 20.10.2007 Олимпо 1:1 Банфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|13.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|14.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Банфилд
|2:0
|22
|8
|5
|9
|23 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|0:2
|22
|3
|4
|15
|12 - 38
|13
Второй тайм
69'
Олимпо делает замену. Michael Covea уходит с поля, а Axel Rodriguez выходит на его замену.
63'
Олимпо делает замену. Facundo Garcia уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Ортис Данило бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
36'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
17'
Nicolas Herranz получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Датоло Хесус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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