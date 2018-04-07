  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Банфилд
2:0
Второй тайм: 77'
Олимпо
0'
1:0
11' Гол
Датоло Хесус
17' Желтая карточка
Nicolas Herranz
36' Желтая карточка
Калински Энсо
42' Желтая карточка
Franco Bellocq
2:0
56' Гол
Ортис Данило
77'
Второй тайм
69'
Олимпо делает замену. Michael Covea уходит с поля, а Axel Rodriguez выходит на его замену.
63'
Олимпо делает замену. Facundo Garcia уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Ортис Данило бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Nicolas Herranz получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Датоло Хесус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация