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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2017-2018
Оставлена
Состав команд
30
German
Conti
37
Руис
Алан
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 37 Руис Алан Нападающий
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 32 Tomas Sandoval
- 12 Diego Vera II
- 15 Mariano Gonzalez I
- 18 Facundo Silva II
- 29 Brian Galvan
Велес Сарсфилд 4-4-2
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 6 Fausto Grillo Защитник
- 34 Francisco Ortega Защитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 26 Matias Vargas Полузащитник
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
- 14 Cristian Nunez
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Велес Сарсфилд: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 15.10.2016 Велес Сарсфилд 2:1 Колон Примера
- 07.05.2016 Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера
- 22.08.2015 Колон 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 11.05.2014 Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера
- 01.12.2013 Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера
- 14.04.2013 Колон 2:1 Велес Сарсфилд Примера
- 01.10.2012 Велес Сарсфилд 2:4 Колон Примера
- 29.05.2012 Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера
- 28.11.2011 Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А
- 18.04.2011 Колон 1:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 11.10.2010 Велес Сарсфилд 6:0 Колон Примера А
- 30.01.2010 Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А
- 24.08.2009 Колон 0:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 27.04.2009 Колон 2:4 Велес Сарсфилд Примера А
- 25.10.2008 Велес Сарсфилд 0:3 Колон Примера А
- 10.02.2008 Велес Сарсфилд 4:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|13.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|14.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Олимпо
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|28.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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