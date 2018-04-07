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2017-2018
Колон
 
Оставлена
Велес Сарсфилд
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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