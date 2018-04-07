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2017-2018
2:1
Конец матча
1:0
36' ГолOscar Cabezas
2:0
39' ГолFernando Zampedri
67' Желтая карточкаLeonardo Sequeira
75' Желтая карточкаCristian Franco Lema
2:1
90' ПенальтиCristian Franco Lema
90' Желтая карточкаAlfonso Parot
90' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
|
36'
1:0
39'
2:0
90'
2:1
90'
Состав команд
38
Гомес
Ангел
19
Joel
Lopez
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 38 Гомес Ангел Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 7 Hernan Da Campo Полузащитник
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 39 Agustin Maziero
- 23 Pablo Becker
- 12 Emilio Di Fulvio
- 13 Luciano Leonel Recalde
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 2 Cristian Romero Защитник
- 7 Neri Ricardo Bandiera Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 9 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 18.12.2016 Бельграно 0:2 Росарио Сентраль Примера
- 01.12.2016 Бельграно 0:2 Росарио Сентраль Кубок
- 24.05.2016 Бельграно 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 23.08.2015 Росарио Сентраль 3:1 Бельграно Примера
- 25.10.2014 Бельграно 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 12.04.2014 Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Примера
- 28.01.2014 Бельграно 1:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина)
- 25.10.2013 Бельграно 0:1 Росарио Сентраль Примера
- 26.02.2011 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно Националь Б
- 12.07.2009 Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Повышение в классе
- 08.07.2009 Бельграно 0:1 Росарио Сентраль Повышение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|13.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|14.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Олимпо
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|28.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
Второй тайм
90'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
90'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко из команды Бельграно забивает с точки!
77'
Росарио Сентраль делает замену. Тобио Фернандо уходит с поля, а Luciano Leonel Recalde выходит на его замену.
69'
Росарио Сентраль делает замену. Hernan Da Campo уходит с поля, а Фернандес Хосе Луис выходит на его замену.
67'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
62'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
62'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
54'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Oscar Cabezas бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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