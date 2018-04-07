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2017-2018
Росарио Сентраль
2:1
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
36' Гол
Oscar Cabezas
2:0
39' Гол
Fernando Zampedri
67' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
75' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
2:1
90' Пенальти
Cristian Franco Lema
90' Желтая карточка
Alfonso Parot
90' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко из команды Бельграно забивает с точки!
77'
Росарио Сентраль делает замену. Тобио Фернандо уходит с поля, а Luciano Leonel Recalde выходит на его замену.
69'
Росарио Сентраль делает замену. Hernan Da Campo уходит с поля, а Фернандес Хосе Луис выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
62'
Бельграно делает замену. Joel Amoroso уходит с поля, а Гевгеосян Мауро выходит на его замену.
62'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
54'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Oscar Cabezas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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