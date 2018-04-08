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2017-2018
Атлетико Тукуман
1:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
26' Гол
Нуньес Хервасио
33' Желтая карточка
Leandro Diaz III
42' Желтая карточка
Guillermo Acosta
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Нуньес Хервасио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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