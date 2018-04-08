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2017-2018
1:0
Перерыв
1:0
26' ГолНуньес Хервасио
33' Желтая карточкаLeandro Diaz III
42' Желтая карточкаGuillermo Acosta
|
26'
1:0
33'
42'
Состав команд
38
Nery
Leyes
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 33 Gabriel Risso Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 27 Leandro Diaz III Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 16 Hernan Hechalar Нападающий
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- 28 Tomas Cuello
- 14 Mauro Osores
Ньюэллс Олд Бойз 4-3-3
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 22 Joaquin Varela Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Нападающий
- 7 Леал Луиш Нападающий
- 26 Hector Fertoli Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Facundo Nadalin
- 37 Milton Treppo
- 31 Jeronimo Cacciabue
- 29 Stefano Callegari
- 14 Alexis Rodrigues
- 19 Daniel Opazo
- 12 Nicolas Temperini
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.04.2018 Пеньяроль 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 14.03.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Либертад КЛ
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 24.09.2016 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Атлетико Тукуман Примера
- 23.05.2016 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Тукуман Примера
- 05.03.2010 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 04.10.2009 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Атлетико Тукуман Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|5.
|Уракан
|22
|10
|7
|5
|26 - 19
|37
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|12.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|22
|8
|8
|6
|24 - 20
|32
|13.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|14.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|15.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|16.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|22
|7
|5
|10
|23 - 30
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|22
|6
|5
|11
|18 - 21
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
33'
Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Нуньес Хервасио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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