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2017-2018
0:5
Конец матча
0:1
9' Гол в свои воротаКаруссо Матиас
0:2
15' ГолTomas Cardona
0:3
19' ГолSantiago Garcia II
0:4
34' ГолLuciano Andres Abecasis
0:5
67' ГолSantiago Garcia II
72' Желтая карточкаAgustin Verdugo
75' Желтая карточкаКастро Алексис
84' Желтая карточкаБотта Рубен
|
9'
0:1
15'
0:2
19'
0:3
34'
0:4
52'
67'
0:5
72'
75'
84'
Состав команд
10
Романьоли
Сан-Лоренсо 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 2 Анхелери Маркос Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
Годой Крус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 33 Christian Baez Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 26 Agustin Verdugo Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 7 Juan Fernando Garro Нападающий
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 4 Walter Omar Serrano Защитник
- 2 Галеано Леонель Защитник
- 27 Victorio Gabriel Ramis Полузащитник
- 19 Fabian Henriquez Полузащитник
- 20 Diego Riolfo Полузащитник
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
Годой Крус (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
- 02.08.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Товарищеские матчи. Клубы
- 19.03.2017 Годой Крус 2:0 Сан-Лоренсо Примера
- 13.10.2016 Годой Крус 1:3 Сан-Лоренсо Кубок
- 09.04.2016 Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Примера
- 26.07.2015 Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 30.01.2015 Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2014 Сан-Лоренсо 2:1 Годой Крус Примера
- 10.03.2014 Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 15.09.2013 Сан-Лоренсо 0:0 Годой Крус Примера
- 27.04.2013 Сан-Лоренсо 1:1 Годой Крус Примера
- 21.10.2012 Годой Крус 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 14.04.2012 Сан-Лоренсо 3:0 Годой Крус Примера
- 04.10.2011 Годой Крус 2:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 22.02.2011 Годой Крус 0:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 15.08.2010 Сан-Лоренсо 2:2 Годой Крус Примера А
- 05.02.2010 Сан-Лоренсо 0:1 Годой Крус Примера А
- 30.08.2009 Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 16.02.2009 Сан-Лоренсо 1:2 Годой Крус Примера А
- 17.08.2008 Годой Крус 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|12.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|14.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|15.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
83'
Годой Крус делает замену. Guillermo Fernandez уходит с поля, а Fabian Henriquez выходит на его замену.
76'
Годой Крус делает замену. Сантьяго Гарсиа уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
75'
Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
73'
Годой Крус делает замену. Agustin Verdugo уходит с поля, а Diego Riolfo выходит на его замену.
72'
Agustin Verdugo получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
52'
Сан-Лоренсо делает замену. Романьоли уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
52'
Сан-Лоренсо делает замену. Nicolas Reniero уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Luciano Andres Abecasis бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Tomas Cardona бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Каруссо Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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