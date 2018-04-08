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2017-2018
Сан-Лоренсо
0:5
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Каруссо Матиас
0:2
15' Гол
Tomas Cardona
0:3
19' Гол
Santiago Garcia II
0:4
34' Гол
Luciano Andres Abecasis
0:5
67' Гол
Santiago Garcia II
72' Желтая карточка
Agustin Verdugo
75' Желтая карточка
Кастро Алексис
84' Желтая карточка
Ботта Рубен
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
83'
Годой Крус делает замену. Guillermo Fernandez уходит с поля, а Fabian Henriquez выходит на его замену.
76'
Годой Крус делает замену. Сантьяго Гарсиа уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
73'
Годой Крус делает замену. Agustin Verdugo уходит с поля, а Diego Riolfo выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Agustin Verdugo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
52'
Сан-Лоренсо делает замену. Романьоли уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
52'
Сан-Лоренсо делает замену. Nicolas Reniero уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Luciano Andres Abecasis бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Tomas Cardona бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Каруссо Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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