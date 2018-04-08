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2017-2018
0:2
Конец матча
0:1
24' ГолВерон Гонсало
37' Желтая карточкаCarlos Quintana
59' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
61' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
62' Желтая карточкаJuan Edgardo Ramirez
63' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
77' Желтая карточкаКомар Хуан
80' Желтая карточкаEmanuel Britez
0:2
90' ГолХильотти Эмануэль
|
24'
0:1
37'
77'
80'
90'
0:2
Состав команд
13
Комар
Хуан
26
Ian
Escobar
11
Aldo
Araujo
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 26 Ian Escobar Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Junior Arias Нападающий
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 30 Facundo Medina
- 10 Nicolas Gimenez II
- 14 Nahuel Tenaglia
Индепендьенте 4-5-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 29 Francisco Pizzini Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 3 Gonzalo Asis
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
Индепендьенте (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|6.
|Уракан
|22
|10
|7
|5
|26 - 19
|37
|7.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|12.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|14.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|15.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|9
|6
|24 - 21
|30
|16.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|22
|7
|5
|10
|23 - 30
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|22.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
87'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
82'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
80'
Emanuel Britez получил желтую карточку от судьи
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Mauro Ortiz выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Ian Escobar уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
77'
Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
64'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
63'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
62'
Juan Edgardo Ramirez получил желтую карточку от судьи
61'
Сантьяго Мартин Сильва Оливера получил желтую карточку от судьи
59'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
55'
Тальерес Кордоба делает замену. Leonardo Godoy уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
55'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Верон Гонсало бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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