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2017-2018
Тальерес Кордоба
0:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
24' Гол
Верон Гонсало
37' Желтая карточка
Carlos Quintana
59' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
61' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
62' Желтая карточка
Juan Edgardo Ramirez
63' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
77' Желтая карточка
Комар Хуан
80' Желтая карточка
Emanuel Britez
0:2
90' Гол
Хильотти Эмануэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
87'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Emanuel Britez получил желтую карточку от судьи
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Mauro Ortiz выходит на его замену.

80'
Тальерес Кордоба делает замену. Ian Escobar уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
64'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Juan Edgardo Ramirez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Сантьяго Мартин Сильва Оливера получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
55'
Тальерес Кордоба делает замену. Leonardo Godoy уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
55'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Верон Гонсало бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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