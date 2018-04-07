  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Темперлей
2:2
Конец матча
Ланус
0'
8' Желтая карточка
Enzo Ortiz
17' Желтая карточка
Marcos Ariel Pinto
20' Желтая карточка
Ignacio Boggino
22' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
32' Желтая карточка
Mathias Villasanti
35' Вторая желтая карточка
Enzo Ortiz
1:0
38' Гол
Fernando Brandan I
38' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
1:1
44' Пенальти
Bruno Leonel Vides
45' Желтая карточка
Santiago Giordana
1:2
55' Гол
Акоста Лаутаро
75' Желтая карточка
Неуэн Марио
86' Желтая карточка
Agustin Sosa
2:2
90' Пенальти
Fernando Brandan I
90' Красная карточка
German Denis III
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Джерман Денис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Fernando Brandan из команды Темперлей забивает с точки!
Желтая карточка
86'
Agustin Sosa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Неуэн Марио получил желтую карточку от судьи
75'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Джерман Денис выходит на его замену.

69'
Темперлей делает замену. Emiliano Ozuna уходит с поля, а Matias Orihuela выходит на его замену.
62'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
57'
Темперлей делает замену. Adrian Arregui уходит с поля, а Federico Fattori выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Акоста Лаутаро бьет в цель!
54'
Темперлей делает замену. Mathias Villasanti уходит с поля, а Franco Sosa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Bruno Vides из команды Ланус забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Fernando Brandan бьет в цель!
37'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Неуэн Марио выходит на его замену.
35'
Enzo Ortiz получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
32'
Mathias Villasanti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Enzo Ortiz получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация