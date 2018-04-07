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2017-2018
8' Желтая карточкаEnzo Ortiz
17' Желтая карточкаMarcos Ariel Pinto
20' Желтая карточкаIgnacio Boggino
22' Желтая карточкаEmiliano Ozuna
32' Желтая карточкаMathias Villasanti
35' Вторая желтая карточкаEnzo Ortiz
1:0
38' ГолFernando Brandan I
38' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
1:1
44' ПенальтиBruno Leonel Vides
45' Желтая карточкаSantiago Giordana
1:2
55' ГолАкоста Лаутаро
75' Желтая карточкаНеуэн Марио
86' Желтая карточкаAgustin Sosa
2:2
90' ПенальтиFernando Brandan I
90' Красная карточкаGerman Denis III
|
8'
20'
22'
35'
38'
1:0
38'
44'
1:1
55'
1:2
75'
86'
90'
2:2
90'
Состав команд
14
Agustin
Sosa
34
Enzo
Ortiz
30
Марконе
Иван
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 14 Agustin Sosa Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 23 Mathias Villasanti Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 7 Fernando Brandan I Нападающий
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 13 Matias Orihuela Нападающий
- 29 Alexis Delgado Нападающий
- 34 Franco Sosa II
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 34 Enzo Ortiz Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 16 Gaston Lodico Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 22 Неуэн Марио Защитник
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 17 Gonzalo Di Renzo Нападающий
- 19 German Denis III
- 14 Matias Rojas II
- 3 Dario Caceres
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
Ланус (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.02.2018 Ланус 4:2 Спортинг Кристал КС
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|9.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|13.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|14.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|16.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|17.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|4
|12
|21 - 35
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Олимпо
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|28.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Джерман Денис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Г О О О О Л - Fernando Brandan из команды Темперлей забивает с точки!
86'
Agustin Sosa получил желтую карточку от судьи
75'
Неуэн Марио получил желтую карточку от судьи
75'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Джерман Денис выходит на его замену.
69'
Темперлей делает замену. Emiliano Ozuna уходит с поля, а Matias Orihuela выходит на его замену.
62'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
57'
Темперлей делает замену. Adrian Arregui уходит с поля, а Federico Fattori выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Акоста Лаутаро бьет в цель!
54'
Темперлей делает замену. Mathias Villasanti уходит с поля, а Franco Sosa выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Bruno Vides из команды Ланус забивает с точки!
38'
Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Fernando Brandan бьет в цель!
37'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Неуэн Марио выходит на его замену.
35'
Enzo Ortiz получает вторую желтую карточку. Удаление.
32'
Mathias Villasanti получил желтую карточку от судьи
22'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
20'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
17'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
8'
Enzo Ortiz получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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