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2017-2018
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
1:0
3' Гол
Фигероа Виктор
1:1
43' Пенальти
Martin Santiago Silva I
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Daniel Opazo выходит на его замену.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Фигероа Виктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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