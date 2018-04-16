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2017-2018
1:1
Перерыв
1:0
3' ГолФигероа Виктор
1:1
43' ПенальтиMartin Santiago Silva I
|
3'
1:0
43'
1:1
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 22 Joaquin Varela Полузащитник
- 14 Alexis Rodrigues Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 7 Леал Луиш Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Нападающий
- 19 Daniel Opazo
- 35 Facundo Nadalin
- 29 Stefano Callegari
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 14 Nahuel Tenaglia Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Junior Arias Нападающий
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 8 Matias Pisano Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 35 Franco Malagueno
- 30 Facundo Medina
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи. Клубы
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи. Клубы
- 10.12.2016 Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 26.07.2014 Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины
- 19.06.2013 Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|23
|12
|6
|5
|29 - 14
|42
|5.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|10.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|23
|10
|5
|8
|23 - 20
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|14.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|23
|6
|7
|10
|20 - 22
|25
|21.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|22.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Daniel Opazo выходит на его замену.
43'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
3'
Г О О О О Л - Фигероа Виктор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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