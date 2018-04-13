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2017-2018
1:1
Второй тайм: 77'
1:0
32' ГолLorenzo Faravelli
43' Желтая карточкаOmar Alderete
1:1
65' ГолAlejandro Melo
|
32'
1:0
43'
65'
1:1
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Химнасия Ла-Плата 3-5-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- 40 Leandro Contin Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 30 Nicolas Dibble Нападающий
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 32 Matias Melluso
- 33 Matias Gomez
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 33 Gabriel Risso Защитник
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- 27 Leandro Diaz III Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 16 Hernan Hechalar Нападающий
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.04.2018 Пеньяроль 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 14.03.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Либертад КЛ
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи. Клубы
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи. Клубы
- 01.04.2017 Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 16.03.2013 Химнасия Ла-Плата 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б
- 16.09.2012 Атлетико Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б
- 14.02.2012 Атлетико Тукуман 0:2 Химнасия Ла-Плата Националь Б
- 13.08.2011 Химнасия Ла-Плата 3:2 Атлетико Тукуман Националь Б
- 15.05.2010 Химнасия Ла-Плата 3:3 Атлетико Тукуман Примера А
- 15.12.2009 Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|6.
|Уракан
|22
|10
|7
|5
|26 - 19
|37
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|22
|10
|6
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Ривер Плейт
|22
|9
|5
|8
|30 - 26
|32
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|9
|5
|8
|22 - 20
|32
|12.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|13.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|14.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|15.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|16.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|23
|7
|10
|6
|25 - 22
|31
|17.
|Банфилд
|22
|8
|5
|9
|24 - 21
|29
|18.
|Патронато де Парана
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|22
|7
|5
|10
|23 - 30
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|22.
|Ланус
|22
|6
|6
|10
|19 - 36
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Чакарита Хуниорс
|22
|4
|6
|12
|20 - 29
|18
|26.
|Темперлей
|22
|3
|8
|11
|14 - 34
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|22
|2
|8
|12
|15 - 26
|14
|28.
|Олимпо
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
Второй тайм
77'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Francisco Grahl уходит с поля, а Guillermo Acosta выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Alejandro Melo бьет в цель!
61'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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