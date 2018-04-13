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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 77'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
32' Гол
Lorenzo Faravelli
43' Желтая карточка
Omar Alderete
1:1
65' Гол
Alejandro Melo
77'
Второй тайм
77'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Nicolas Dibble выходит на его замену.
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Francisco Grahl уходит с поля, а Guillermo Acosta выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Alejandro Melo бьет в цель!
61'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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