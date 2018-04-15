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2017-2018
2:0
Конец матча
36' Желтая карточкаJoaquin Pereyra
41' Желтая карточкаOscar Cabezas
43' Желтая карточкаИгнасио Скокко
43' Желтая карточкаFernando Zampedri
45' Желтая карточкаСукулини Бруно
56' Желтая карточкаAndres Lioi
1:0
75' ГолБорре Рафаэль
2:0
77' ГолПратто Лукас
81' Желтая карточкаJoel Lopez
|
36'
41'
43'
45'
56'
75'
1:0
77'
2:0
81'
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
Росарио Сентраль 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 16 Мартинес Маурисио Полузащитник
- 18 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 29 Andres Lioi Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 12 Emilio Di Fulvio
- 13 Luciano Leonel Recalde
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 10.04.2018 Макара 2:0 Ривер Плейт СA
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 20.02.2018 Ривер Плейт 0:0 Текнико Университарио СA
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
- 29.05.2017 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера
- 16.12.2016 Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок
- 22.02.2016 Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера
- 04.07.2015 Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины
- 01.06.2015 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера
- 10.10.2014 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины
- 18.08.2014 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера
- 17.02.2014 Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера
- 10.08.2013 Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 26.05.2012 Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б
- 27.11.2011 Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б
- 08.02.2010 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А
- 09.09.2009 Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
- 15.02.2009 Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А
- 17.08.2008 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А
- 20.04.2008 Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|6.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|10.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|23
|10
|5
|8
|23 - 20
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|14.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|21.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
80'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандес Хосе Луис уходит с поля, а Joel Lopez выходит на его замену.
79'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
75'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
65'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
64'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
56'
Andres Lioi получил желтую карточку от судьи
53'
Росарио Сентраль делает замену. Oscar Cabezas уходит с поля, а Карризо Федерико выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
43'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи
43'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
41'
Oscar Cabezas получил желтую карточку от судьи
36'
Joaquin Pereyra получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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