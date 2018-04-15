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2017-2018
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
36' Желтая карточка
Joaquin Pereyra
41' Желтая карточка
Oscar Cabezas
43' Желтая карточка
Игнасио Скокко
43' Желтая карточка
Fernando Zampedri
45' Желтая карточка
Сукулини Бруно
56' Желтая карточка
Andres Lioi
1:0
75' Гол
Борре Рафаэль
2:0
77' Гол
Пратто Лукас
81' Желтая карточка
Joel Lopez
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
81'
Joel Lopez получил желтую карточку от судьи
80'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандес Хосе Луис уходит с поля, а Joel Lopez выходит на его замену.
79'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!

73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
65'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
64'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Andres Lioi получил желтую карточку от судьи
53'
Росарио Сентраль делает замену. Oscar Cabezas уходит с поля, а Карризо Федерико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Oscar Cabezas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Joaquin Pereyra получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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