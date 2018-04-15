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0:2
Второй тайм: 50'
0:1
19' ГолЭстигаррибия Марсело
0:2
31' ГолJavier Correa
45' Желтая карточкаFederico Vismara
|
19'
0:1
31'
0:2
45'
Состав команд
40
Gian
Crocci
Чакарита Хуниорс 3-4-2-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 40 Gian Crocci Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 22 Hernan Petrik Полузащитник
- 7 Leandro Martinez I Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Juan Alvarez Полузащитник
- 19 Elias Alderete Нападающий
- 24 Ijiel Protti Нападающий
- 27 Gabriel Lazarte
- 15 Joaquin Ibanez II
- 8 August Modula
- 1 Lucas Alvarez
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 18 Facundo Silva II Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 37 Руис Алан Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 3 Клементе Защитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 32 Tomas Sandoval
- 15 Mariano Gonzalez I
- 12 Diego Vera II
Предыдущие игры
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
Колон (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|6.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|23
|10
|5
|8
|23 - 20
|35
|11.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|12.
|Колон
|2:0
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|13.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|14.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|15.
|Ривер Плейт
|22
|9
|5
|8
|30 - 26
|32
|16.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|21.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|0:2
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Эстигаррибия Марсело бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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