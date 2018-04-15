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Чакарита Хуниорс
0:2
Второй тайм: 50'
Колон
0'
0:1
19' Гол
Эстигаррибия Марсело
0:2
31' Гол
Javier Correa
45' Желтая карточка
Federico Vismara
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Эстигаррибия Марсело бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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