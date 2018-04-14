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2017-2018
29' Желтая карточкаКалински Энсо
40' Желтая карточкаMarcelo Herrera
|
29'
40'
Состав команд
30
Марконе
Иван
10
Датоло
Хесус
22
Juan
Alvarez
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 16 Gaston Lodico Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 8 Fernando Barrientos Полузащитник
- 17 Gonzalo Di Renzo Нападающий
- 29 Nicolas Thaller
- 4 Jose Gomez I
- 19 German Denis III
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 21 Julian Carranza
- 15 Nicolas Linares
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.02.2018 Ланус 4:2 Спортинг Кристал КС
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
Последние игры между собой
Ланус: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Банфилд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
- 13.05.2017 Банфилд 1:0 Ланус Примера
- 02.04.2017 Ланус 4:2 Банфилд Примера
- 24.04.2016 Ланус 2:0 Банфилд Примера
- 10.04.2016 Банфилд 0:2 Ланус Примера
- 14.09.2015 Ланус 0:1 Банфилд Примера
- 12.04.2015 Банфилд 1:2 Ланус Примера
- 14.09.2014 Ланус 1:0 Банфилд Примера
- 13.05.2012 Ланус 2:1 Банфилд Примера
- 06.11.2011 Банфилд 1:2 Ланус Примера А
- 06.03.2011 Банфилд 2:1 Ланус Примера А
- 28.08.2010 Ланус 0:0 Банфилд Примера А
- 13.02.2010 Банфилд 2:0 Ланус Примера А
- 13.09.2009 Ланус 1:2 Банфилд Примера А
- 23.05.2009 Банфилд 0:1 Ланус Примера А
- 14.11.2008 Ланус 1:1 Банфилд Примера А
- 08.03.2008 Ланус 0:5 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|6.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|7.
|Расинг Авельянеда
|22
|10
|6
|6
|37 - 25
|36
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|11.
|Ривер Плейт
|22
|9
|5
|8
|30 - 26
|32
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|9
|5
|8
|22 - 20
|32
|13.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|14.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|15.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|16.
|Бельграно
|22
|7
|10
|5
|22 - 23
|31
|17.
|Банфилд
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|20.
|Ланус
|0:0
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|21.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Чакарита Хуниорс
|22
|4
|6
|12
|20 - 29
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|22
|2
|8
|12
|15 - 26
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
29'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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