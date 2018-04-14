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2017-2018
Ланус
0:0
Перерыв
Банфилд
0'
29' Желтая карточка
Калински Энсо
40' Желтая карточка
Marcelo Herrera
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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